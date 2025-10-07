“Un tè alle dieci”, a San Prospero tornano gli appuntamenti promossi dall’associazione “I Talenti di Minerva”
SAN PROSPERO - Ritorna "Un tè alle dieci", l'iniziativa dell'associazione "I talenti di Minerva" che propone incontri tematici pensati per ampliare i nostri orizzonti: dalla narrazione di fiabe e letture, fino alla scoperta dell’Universo. Saranno momenti per scoprire qualcosa di nuovo, approfondire argomenti affascinanti e confrontarsi con occhi critici sul mondo di ieri e di oggi. Un’occasione speciale per condividere un’ora di lettura, riflessione e dialogo. Gli appuntamenti sono gratuiti e si terranno tutti presso la Biblioteca di San Prospero, in via Chiletti, 6.
Si parte oggi, martedì 7 ottobre, ore 9.30 con la narrazione della fiaba per adulti "L'Uccello d'Oro" a cura di Serena Fregni. Martedì 14 ottobre, alle ore 10.00, Sandra Paltrinieri leggerà una selezione di brani dal libro "Stupore e Tremori" di Amélie Nothomb mentre martedì 21 sempre alle 10.00 leggerà la novella di Verga "Rosso Malpelo".
Gli appuntamenti di ottobre si concludono martedì 28 ottobre, alle ore 10.00 con il giornalista e storico Franco Barbieri che guiderà il pubblico alla scoperta de "Le Meraviglie del Cielo: stelle, pianeti, galassie"
La rassegna è in collaborazione con il Comune di San Prospero.
