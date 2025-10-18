Una nuova tribuna per lo stadio di Rivara, nel ricordo del giovane tifoso Mirco Maccaferri

Sabato 18 ottobre: inaugurazione della copertura della tribuna del campo di calcio di Rivara.

«Il 2025 è per l’ASD Rivara un anno magico: 50° anniversario dalla fondazione, promozione storica in prima categoria e adesso l’inaugurazione della nuova copertura della tribuna – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Pianesani – pare proprio che da lassù qualcuno abbia vigilato perché tutto si incastrasse alla perfezione in questo anno da ricordare per la società e la frazione.

Non a caso la tribuna è stata intitolata a Mirco Maccaferri giovane rivarese e grande tifoso del Rivara, prematuramente scomparso in un incidente stradale nel 2023prematuramente scomparso in un incidente stradale nel 2023.

Vorrei infine ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della copertura».