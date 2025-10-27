Varato il nuovo impalco del ponte sul Rio Torto

Anas nella giornata del 24 ottobre ha concluso, nel rispetto del cronoprogramma, le attività del varo del nuovo impalcato in acciaio del ponte sui Rio Torto, lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Serramazzoni, in provincia di Modena.

Le attività rientrano della terza fase dei lavori, avviati lo scorso 29 settembre e che avranno una durata totale stimata di 60 giorni e la cui conclusione consentirà di riaprire definitivamente la SS12 nel tratto incluso tra il km 144,580 ed il km 148,100.

Il nuovo ponte ha preso il posto del Viadotto sull'Estense, che venne chiuso nel febbraio scorso per problemi strutturali. Abbattuto il viadotto pericoloso già in aprile con microcariche esplosive, in attesa della costruzione della nuova campata in acciaio, sul posto era stato installato un ponte Bailey che aveva consentito la riapertura temporanea del passaggio alla fine di maggio, garantendo così il collegamento con la zona montana. Dal 29 settembre, però, è stata disposta una nuova chiusura per consentire la fase conclusiva dei lavori, che prevede la rimozione del ponte provvisorio e la posa definitiva della struttura in acciaio. Dopo la posa, bisogna comunque aspettare per l'apertura definitiva del nuovo passaggio.

the_ad_group id="8781"]