Weekend di successi per gli Scomed Bomporto: la Serie B vola in Coppa Italia, brilla la femminile Junior

BOMPORTO - È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per gli Scomed Bomporto, impegnati su più fronti tra campionati e tornei nazionali. Le formazioni della società bomportese hanno messo in mostra talento, determinazione e spirito di squadra, portando a casa risultati importanti.

Sabato 11 ottobre, la formazione di Serie B è stata protagonista assoluta a Soragna, dove si è disputata una tappa della Coppa Italia. Gli Scomed hanno dominato la giornata, imponendosi in entrambi gli incontri disputati contro le compagini di Parma e Ferrara. Le due vittorie consentono alla squadra di accedere con pieno merito alla fase successiva del torneo, confermando l’ottimo stato di forma e le ambizioni del gruppo.

Domenica 12 è toccato invece ai Senators Scomed scendere in campo. Nonostante l’impegno e una prestazione combattiva, i Bomportesi hanno dovuto arrendersi a un Empoli compatto e ben organizzato, che ha conquistato la qualificazione. Giornata straordinaria, invece, per la formazione femminile Junior, che ha brillato negli incontri contro Ferrara e Milano. Trascinate dalle reti delle fuoriclasse Alessia Bergamini, Baba e Cipriano, le giovani Scomed hanno messo in campo qualità e concretezza, conquistando il primo posto nel concentramento.

Positivi anche i riscontri provenienti dai concentramenti per la formazione Nazionale e per il Trofeo delle Regioni. Gli atleti Scomed coinvolti hanno dimostrato di essere all’altezza mettendosi in luce agli occhi dei selezionatori. A coronamento di un weekend già ricco di soddisfazioni, arriva anche un importante riconoscimento individuale ad Alessia Bergamini, premiata come miglior marcatrice del weekend.

Nelle foto le formazioni bomportesi:

