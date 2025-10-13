Weekend di successi per gli Scomed Bomporto: la Serie B vola in Coppa Italia, brilla la femminile Junior
BOMPORTO - È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per gli Scomed Bomporto, impegnati su più fronti tra campionati e tornei nazionali. Le formazioni della società bomportese hanno messo in mostra talento, determinazione e spirito di squadra, portando a casa risultati importanti.
Sabato 11 ottobre, la formazione di Serie B è stata protagonista assoluta a Soragna, dove si è disputata una tappa della Coppa Italia. Gli Scomed hanno dominato la giornata, imponendosi in entrambi gli incontri disputati contro le compagini di Parma e Ferrara. Le due vittorie consentono alla squadra di accedere con pieno merito alla fase successiva del torneo, confermando l’ottimo stato di forma e le ambizioni del gruppo.
Domenica 12 è toccato invece ai Senators Scomed scendere in campo. Nonostante l’impegno e una prestazione combattiva, i Bomportesi hanno dovuto arrendersi a un Empoli compatto e ben organizzato, che ha conquistato la qualificazione. Giornata straordinaria, invece, per la formazione femminile Junior, che ha brillato negli incontri contro Ferrara e Milano. Trascinate dalle reti delle fuoriclasse Alessia Bergamini, Baba e Cipriano, le giovani Scomed hanno messo in campo qualità e concretezza, conquistando il primo posto nel concentramento.
Positivi anche i riscontri provenienti dai concentramenti per la formazione Nazionale e per il Trofeo delle Regioni. Gli atleti Scomed coinvolti hanno dimostrato di essere all’altezza mettendosi in luce agli occhi dei selezionatori. A coronamento di un weekend già ricco di soddisfazioni, arriva anche un importante riconoscimento individuale ad Alessia Bergamini, premiata come miglior marcatrice del weekend.
Nelle foto le formazioni bomportesi:
- Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial
- Il paziente critico nelle zone di guerra, a Modena decima edizione del corso FASiM
- Helena Giannini è la nuova coordinatrice del sindacato studentesco UduMore
- ‘Viva’, al via la settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: appuntamenti anche a Mirandola, Carpi, Nonantola e Modena
- Finale Emilia, fuori servizio il semaforo di Reno Finalese
- 68 studenti di Mirandola e Finale Emilia a scuola di Protezione Civile
- Cavezzo, torna il corso d'arte negli spazi di Villa Giardino
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Abk Group, la produzione lascerà Finale Emilia