Coppa Italia, tornei giovanili e raduni nazionali, weekend intenso per gli Scomed Bomporto

BOMPORTO - Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti per gli Scomed Bomporto quello dell’11 e 12 ottobre, con le formazioni bomportesi impegnate su più fronti, tra Coppa Italia, tornei giovanili e importanti raduni federali. Sabato 11 ottobre infatti, gli atleti della prima squadra di Serie B saranno protagonisti a Soragna (PR), per un concentramento dedicato alla Coppa Italia. Ad aprire la giornata del 12 ottobre invece sarà la squadra di Serie B Scomed Senators, impegnata in casa contro l’Empoli e a seguire, spazio al settore giovanile femminile con la formazione Junior, in un’occasione importante per mostrare i frutti del lavoro svolto dal vivaio Bomportese, che da anni investe nella crescita dell’hockey in rosa.

Sempre il 12 ottobre, a Milano si terrà un raduno nazionale dedicato alle categorie Under 16 e Under 18, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Gli Scomed saranno rappresentati da ben cinque atleti: Corazzari, Raimondi, Ardente, Roversi e Allegretti, confermando la qualità del vivaio Bomportese e la costante presenza nelle selezioni azzurre. Infine, sempre il 12 ottobre a Forlì, andranno in scena le prime selezioni per il Trofeo delle Regioni, manifestazione in programma a novembre e considerata una delle tappe più importanti per i giovani talenti italiani. Gli Scomed parteciperanno alla formazione della squadra di Emilia Romagna, con atleti e atlete delle categorie Under 10, 12, 14 e 16, oltre che con le atlete della formazione femminile. Un weekend, dunque, che vedrà i Scomed impegnati su più fronti, a testimonianza della vitalità e dell’impegno della società nella promozione dell’hockey in line, sia a livello locale che nazionale.

Nelle foto seguenti, le formazioni delle varie categorie Scomed Bomporto impegnate nel weekend:

