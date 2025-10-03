Weekend speciale ai Musei di Palazzo dei Pio: ingressi gratuiti e visite guidate
Un fine settimana all’insegna della cultura e delle tradizioni per i Musei di Palazzo dei Pio. Sabato 4 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni (celebrata il 2 ottobre), l’ingresso sarà gratuito per nonni e nipoti che visiteranno insieme le sale del museo. Domenica 5 ottobre, invece, l’accesso sarà libero per tutti, come avviene ogni prima domenica del mese con l’iniziativa nazionale #domenicalmuseo.
Per entrambe le giornate, il palazzo sarà aperto dalle 10 alle 18, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera rinascimentale del Castello e di ammirare la mostra “Nella cornice. Storie dipinte nelle collezioni dei Musei di Carpi”, arricchita da tre nuovi percorsi espositivi ideati in occasione del Festivalfilosofia:
“Di mano in mano. Dal filo alla maglia”, che racconta l’artigianato e la creatività del territorio carpigiano, dalla ceramica alla scagliola, dal truciolo alla maglieria.
“Angeli. Messaggeri tra cielo e terra”, un itinerario tra opere del museo e della città che sottolinea il ruolo di intermediazione spirituale degli angeli.
“Formare la storia. Percorsi di costruzione dell’identità di Carpi”, dedicato al contributo del Museo e dell’Archivio storico nella trasmissione della memoria collettiva.
Sarà inoltre possibile visitare una delle tre sezioni della mostra “La Bibbia. Libro assente e ritrovato”, con le altre due ospitate alla Biblioteca Loria e al Museo diocesano.
Visite guidate per la Festa del racconto
Domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18, in occasione della Festa del Racconto, sono previste le visite guidate “Mezz’ora… in cornice! Le nostre opere in pillole”, brevi appuntamenti dedicati ai dipinti esposti nella mostra “Nella cornice”.
Ecco il programma:
ore 15: La vendetta di Progne di Mattia Preti
ore 15.30: Annunciazione dello Scarsellino
ore 16: Concerto in casa Lazzari di Girolamo Martinelli
ore 16.30: Filosofo dello Spagnoletto
ore 17: Battesimo di Cristo di Denys Calvaert
ore 17.30: Ritratto di Bernardino Ramazzini di Luigi Bianchini Ciarlini
