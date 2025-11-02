Aggressione in discoteca con lo spray urticante, 18enne denunciato

Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in via Barchetta n. 469, presso la discoteca “La Crepa”, a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che poco prima un giovane, identificato in un cittadino tunisino di 18 anni, residente a Modena e già noto alle Forze dell’Ordine, aveva nebulizzato una sostanza urticante mediante bombolette spray contro gli addetti alla vigilanza del locale, che gli avevano negato l’accesso per il raggiungimento del limite di capienza.

Il diciottenne aveva poi lanciato alcune pietre e barre metalliche contro il locale, danneggiando la vetrata della discoteca, prima di essere definitivamente bloccato dal personale di sicurezza.

La sostanza urticante ha raggiunto anche alcuni giovani avventori della discoteca, che sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 per lievi sintomi da irritazione e intossicazione.

Grazie alle testimonianze acquisite dalle persone presenti e alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, il diciottenne è stato individuato compiutamente quale responsabile dei fatti e perciò denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali e danneggiamento.

Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione di ulteriori giovani che avrebbero partecipato ai disordini.