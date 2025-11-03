Cinquantenne in stato di ebbrezza guida contromano in Tangenziale a Modena

Un grave incidente è stato scongiurato nella serata del 30 ottobre grazie alla prontezza di una pattuglia della Polizia Locale di Modena. Durante un servizio di intervento nella frazione di Cognento, gli agenti si sono trovati di fronte a un’automobile che procedeva contromano sulla tangenziale Modena–Sassuolo, nella corsia di marcia opposta.

Il veicolo, proveniente dalla periferia e diretto verso il centro, percorreva la corsia di destra come se fosse nel senso corretto, ignorando i mezzi che sopraggiungevano nella corsia di sorpasso. Una manovra estremamente pericolosa che avrebbe potuto provocare uno scontro frontale.

Rendendosi conto dell’imminente rischio, la pattuglia ha attivato sirene e lampeggianti, rallentando il traffico e creando una zona di sicurezza per evitare impatti. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto e a condurla fuori dalla carreggiata, mettendo così fine a una situazione di pericolo per tutti gli automobilisti in transito.

Dai controlli successivi è emerso che alla guida vi era una donna di 50 anni, risultata in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,76 g/l alla prima prova e 1,79 g/l alla seconda. L’auto, di sua proprietà, è stata sequestrata ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata.

Alla conducente sono state contestate diverse violazioni, tra cui la guida in stato di ebbrezza e la circolazione contromano su strada a carreggiate separate da guard-rail, infrazioni che comportano gravi rischi per la sicurezza stradale.

L’intervento della Polizia Locale ha evitato che la condotta della donna si trasformasse in una tragedia, dimostrando l’importanza del controllo costante del territorio e della prontezza operativa delle forze dell’ordine.

