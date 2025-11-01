Con le fototrappole a Bomporto 40 sanzioni per abbandono di spazzatura

Il Comune di Bomporto rende noto il bilancio aggiornato al 30 settembre 2025 sull’attività di monitoraggio ambientale tramite fototrappole, installate a rotazione in prossimità dei cassonetti per contrastare l’abbandono e il conferimento scorretto dei rifiuti.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 sono state comminate 40 sanzioni amministrative per comportamenti non conformi, con infrazioni rilevate in postazioni diverse, in particolare nelle frazioni di Solara e Sorbara. Nel corso del 2024, le fototrappole avevano individuato 66 trasgressori di cui il 47% residenti nel Comune di Bomporto, mentre il restante 53% risultava proveniente da altri comuni. Nei primi nove mesi del 2025, invece, il 74% dei 40 trasgressori risiede a Bomporto contro il 26% di residenti in altri comuni.

Le violazioni dei primi nove mesi di quest'anno hanno riguardato principalmente l’abbandono di rifiuti e il conferimento errato e non conforme rispetto alla tipologia di cassonetto. Tuttavia, le fototrappole hanno anche documentato episodi di particolare inciviltà, tra cui l’espletamento di bisogni fisiologici in prossimità dei contenitori e tentativi deliberati di occultare la targa del veicolo per evitare l’identificazione.

L’attività di controllo, portata avanti dalla Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, che cura la gestione delle fototrappole, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di tutela del territorio, come rimarca l'Assessore all’Ambiente del Comune di Bomporto, Andrea Berselli, che ha così commentato: "Nel rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento alla Polizia Locale dell’Unione, il cui operato è determinante nell’accertamento delle sanzioni, rileviamo come i dati confermino l’efficacia delle fototrappole quali strumenti di controllo e deterrenza. Al tempo stesso, però, emergono comportamenti che superano la semplice negligenza, sfociando in forme di inciviltà inaccettabili. Il rispetto dell’ambiente e delle regole è un dovere civico: continueremo a investire in monitoraggio e sensibilizzazione, affinché Bomporto sia un territorio sempre più pulito e rispettato da tutti”.

Il Comune ribadisce il proprio impegno nel contrasto all’abbandono dei rifiuti, al fine di prevenire situazioni di degrado e scoraggiare comportamenti non conformi, tutelando il decoro urbano e l’ambiente e promuovendo una raccolta differenziata corretta e puntuale.

Gli abbandoni avvengono di notte...

... e anche alla luce del sole, in pieno giorno