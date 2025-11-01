Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012

Lo storico Palazzo Corbelli di Concordia sulla Secchia, edificio settecentesco gravemente danneggiato dal terremoto del maggio 2012, ritrova la sua funzione originaria di sede municipale dopo un lungo e complesso intervento di restauro e miglioramento sismico.

L’inaugurazione si è svolta nella cittadina della pianura modenese con una cerimonia accompagnata dalle note della Filarmonica “Giustino Diazzi”, alla presenza delle istituzioni regionali e locali, tra cui il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’assessore con delega alla Ricostruzione post-sisma Davide Baruffi, la sindaca di Concordia Marika Menozzi e il giovane sindaco del Consiglio dei ragazzi, Francesco Borghi.

Il progetto di recupero

Il restauro del Municipio, inserito nel Programma regionale delle opere pubbliche per la ricostruzione, ha previsto un investimento complessivo di 10 milioni e 225mila euro, di cui 7 milioni e 445mila finanziati dalla struttura commissariale e 2 milioni e 780mila provenienti da fondi assicurativi.

Il rientro degli uffici comunali è previsto per marzo 2026. Nello stesso anno, nella seconda metà, un’ala al piano terra ospiterà un museo dedicato alla storia di Concordia, nuovo polo culturale pensato per valorizzare il patrimonio storico e rafforzare il legame tra la comunità e la propria memoria collettiva.



Il significato dell’opera

La riapertura del palazzo rappresenta per Concordia un simbolo di rinascita dopo la lunga fase di ricostruzione seguita al sisma. L’intervento è stato indicato dalla Regione come esempio di collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese, nel solco di un modello di ricostruzione fondato sulla solidarietà e sulla partecipazione.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come il ritorno delle funzioni pubbliche nel centro storico restituisca vitalità al cuore del paese, dopo anni di lavori che hanno già visto rinascere scuole, impianti sportivi e teatri, tra cui il Teatro del Popolo e il Teatro di Vallalta.

Negli ultimi tredici anni, sul territorio comunale sono stati investiti circa 240 milioni di euro per la ricostruzione pubblica e privata. Restano pochi interventi ancora in corso, destinati a concludersi entro il 2025, mentre è in fase di elaborazione un piano di valorizzazione del centro storico, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna come “hub urbano” per la rigenerazione territoriale.

L’intervento tecnico

Il cantiere di Palazzo Corbelli ha impegnato oltre 1.200 giorni di lavoro e 55 imprese. Il progetto, curato da Politecnica e realizzato da AEC Costruzioni con il contributo di Alchimia e il coordinamento dell’architetta Elisabetta Dotti, ha riguardato il consolidamento strutturale dell’edificio, il rifacimento completo degli impianti e una rifunzionalizzazione interna orientata all’accessibilità e all’efficienza degli spazi.

Particolare attenzione è stata dedicata agli ambienti storici di pregio: l’atrio d’ingresso, lo scalone monumentale, la Sala del Sindaco e la Sala Magna, risalente alla fine del XVIII secolo, che è stata restaurata con un intervento conservativo sulle decorazioni danneggiate dal sisma. Le superfici sono state consolidate e integrate, mentre i frammenti originali sono stati recuperati e ricollocati dopo un delicato lavoro di restauro. Durante le opere di consolidamento delle fondazioni è stato inoltre rinvenuto un pozzo ottocentesco, ora conservato e valorizzato come testimonianza storica del palazzo.

Un weekend dedicato alla rinascita

La riapertura di Palazzo Corbelli si inserisce in un fine settimana di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale di Concordia. Domenica 2 novembre, infatti, è prevista anche l’inaugurazione della torre campanaria della Chiesa di San Paolo, con la partecipazione del vescovo di Modena e Carpi, monsignor Erio Castellucci, che impartirà la benedizione al nuovo Municipio.