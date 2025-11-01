Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
01 Novembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Concordia > Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012

Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012

|1 Novembre 2025 | In Primo Piano, | La buona notizia, | Concordia

Lo storico Palazzo Corbelli di Concordia sulla Secchia, edificio settecentesco gravemente danneggiato dal terremoto del maggio 2012, ritrova la sua funzione originaria di sede municipale dopo un lungo e complesso intervento di restauro e miglioramento sismico.

L’inaugurazione si è svolta nella cittadina della pianura modenese con una cerimonia accompagnata dalle note della Filarmonica “Giustino Diazzi”, alla presenza delle istituzioni regionali e locali, tra cui il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’assessore con delega alla Ricostruzione post-sisma Davide Baruffi, la sindaca di Concordia Marika Menozzi e il giovane sindaco del Consiglio dei ragazzi, Francesco Borghi.

Il progetto di recupero

Il restauro del Municipio, inserito nel Programma regionale delle opere pubbliche per la ricostruzione, ha previsto un investimento complessivo di 10 milioni e 225mila euro, di cui 7 milioni e 445mila finanziati dalla struttura commissariale e 2 milioni e 780mila provenienti da fondi assicurativi.

Il rientro degli uffici comunali è previsto per marzo 2026. Nello stesso anno, nella seconda metà, un’ala al piano terra ospiterà un museo dedicato alla storia di Concordia, nuovo polo culturale pensato per valorizzare il patrimonio storico e rafforzare il legame tra la comunità e la propria memoria collettiva.

Il significato dell’opera

La riapertura del palazzo rappresenta per Concordia un simbolo di rinascita dopo la lunga fase di ricostruzione seguita al sisma. L’intervento è stato indicato dalla Regione come esempio di collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese, nel solco di un modello di ricostruzione fondato sulla solidarietà e sulla partecipazione.
L’amministrazione comunale ha sottolineato come il ritorno delle funzioni pubbliche nel centro storico restituisca vitalità al cuore del paese, dopo anni di lavori che hanno già visto rinascere scuole, impianti sportivi e teatri, tra cui il Teatro del Popolo e il Teatro di Vallalta.

Negli ultimi tredici anni, sul territorio comunale sono stati investiti circa 240 milioni di euro per la ricostruzione pubblica e privata. Restano pochi interventi ancora in corso, destinati a concludersi entro il 2025, mentre è in fase di elaborazione un piano di valorizzazione del centro storico, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna come “hub urbano” per la rigenerazione territoriale.

L’intervento tecnico

Il cantiere di Palazzo Corbelli ha impegnato oltre 1.200 giorni di lavoro e 55 imprese. Il progetto, curato da Politecnica e realizzato da AEC Costruzioni con il contributo di Alchimia e il coordinamento dell’architetta Elisabetta Dotti, ha riguardato il consolidamento strutturale dell’edificio, il rifacimento completo degli impianti e una rifunzionalizzazione interna orientata all’accessibilità e all’efficienza degli spazi.

Particolare attenzione è stata dedicata agli ambienti storici di pregio: l’atrio d’ingresso, lo scalone monumentale, la Sala del Sindaco e la Sala Magna, risalente alla fine del XVIII secolo, che è stata restaurata con un intervento conservativo sulle decorazioni danneggiate dal sisma. Le superfici sono state consolidate e integrate, mentre i frammenti originali sono stati recuperati e ricollocati dopo un delicato lavoro di restauro. Durante le opere di consolidamento delle fondazioni è stato inoltre rinvenuto un pozzo ottocentesco, ora conservato e valorizzato come testimonianza storica del palazzo.

Un weekend dedicato alla rinascita

La riapertura di Palazzo Corbelli si inserisce in un fine settimana di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale di Concordia. Domenica 2 novembre, infatti, è prevista anche l’inaugurazione della torre campanaria della Chiesa di San Paolo, con la partecipazione del vescovo di Modena e Carpi, monsignor Erio Castellucci, che impartirà la benedizione al nuovo Municipio.

Ultim’ora

Notizie del giorno

Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012
Ricostruzione
Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012
Il rientro degli uffici comunali è previsto per marzo 2026. Nello stesso anno, nella seconda metà, un’ala al piano terra ospiterà un museo dedicato alla storia di Concordia
Con le fototrappole a Bomporto 40 sanzioni per abbandono di spazzatura
I controlli
Con le fototrappole a Bomporto 40 sanzioni per abbandono di spazzatura
In particolare nelle frazioni di Solara e Sorbara. Metà riguarda persone residenti in altri Comuni che vengono qui a lasciare i loro rifiuti
Domenica 2 novembre, con “Il Barbiere di Siviglia” prende il via la nuova stagione del Teatro Comunale di Carpi
Vestiti, usciamo
Domenica 2 novembre, con “Il Barbiere di Siviglia” prende il via la nuova stagione del Teatro Comunale di Carpi
Un cartellone che può già contare su oltre 14 mila spettatori e spettatrici.
Condanna per falso in atto pubblico per l'ex sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli
Ricostruzione
Condanna per falso in atto pubblico per l'ex sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli
A otto mesi, con pena sospesa. Stesso esito per un assessore e la segretaria. Il caso + quello del bando per l'assegnazione di spazi alla bocciofila di Massa Finalese. Correva l'anno 2015
Conserve Italia, ai soci liquidati 106 milioni di euro
I dati
Conserve Italia, ai soci liquidati 106 milioni di euro
Il presidente Gardini: “Risultato mai raggiunto, testimonia l’impegno verso la filiera”.
Bagaglio a mano gratis e rimborsi più facili: in arrivo nuove regole per chi viaggia in aereo
La novità
Bagaglio a mano gratis e rimborsi più facili: in arrivo nuove regole per chi viaggia in aereo
Le modifiche principali riguardano il diritto al risarcimento.
Panini e Cong presentano il nuovo album di figurine "Corto Maltese - Diario di un viaggio"
La novità
Panini e Cong presentano il nuovo album di figurine "Corto Maltese - Diario di un viaggio"
L’album include 276 figurine: 72 sagomate; 36 dorate con effetto anticato e 24 vellutate.
Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per il Limidi, scontro di alta classifica per la Novese. Possidiese e Concordia cercano il riscatto
Sport
Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per il Limidi, scontro di alta classifica per la Novese. Possidiese e Concordia cercano il riscatto
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
Calcio, Promozione e Prima Categoria: derby Mirandolese-Rivara e Ravarino-Pol. Nonantola. Medolla San Felice sul campo della Solierese
Sport
Calcio, Promozione e Prima Categoria: derby Mirandolese-Rivara e Ravarino-Pol. Nonantola. Medolla San Felice sul campo della Solierese
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
Pulitanò e Arletti (FdI): "Completare la ciclabile Nonantola-Modena"
Politica
Pulitanò e Arletti (FdI): "Completare la ciclabile Nonantola-Modena"
Interrogazione alla Giunta regionale da parte dei due consiglieri di Fratelli d'Italia
Nomina Cucchiara a Rettrice di UniMoRe, i Direttori delle Aziende sanitarie: "Si rafforza il dialogo tra mondo accademico e sanità"
La novità
Nomina Cucchiara a Rettrice di UniMoRe, i Direttori delle Aziende sanitarie: "Si rafforza il dialogo tra mondo accademico e sanità"
Rivolto un sentito ringraziamento al professor Carlo Adolfo Porro, giunto al termine del suo mandato.
Viabilità, non solo Bretella: attenzione anche a qui piccoli ma importanti interventi che non necessitano di concessioni
Traffico e viabilità
Viabilità, non solo Bretella: attenzione anche a qui piccoli ma importanti interventi che non necessitano di concessioni
Lo afferma Enrico Tangerini, presidente di FITA CNA Modena.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Rapina in villa imprenditore Gallizioli: rintracciati presunti responsabili
Rapina in villa imprenditore Gallizioli: rintracciati presunti responsabili
Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: "Grazie per averci scelto"
Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: "Grazie per averci scelto"
Trump rifà il bagno alla Casa Bianca, marmo e oro per il presidente
Trump rifà il bagno alla Casa Bianca, marmo e oro per il presidente
Ex principe Andrea, possibile 'buonuscita' a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali
Ex principe Andrea, possibile 'buonuscita' a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali
Samsung a Lucca Comics, anteprima 2XKO e futuro del gaming multi-device
Samsung a Lucca Comics, anteprima 2XKO e futuro del gaming multi-device
Crosetto su cori fascisti a Parma: "Persone da prendere a calci"
Crosetto su cori fascisti a Parma: "Persone da prendere a calci"
Papa proclama san John Henry Newman 38esimo 'Dottore della Chiesa': chi era
Papa proclama san John Henry Newman 38esimo 'Dottore della Chiesa': chi era
Donna muore in casa, il marito si sente male: ipotesi avvelenamento da antitarlo
Donna muore in casa, il marito si sente male: ipotesi avvelenamento da antitarlo
Genoa esonera Vieira, tandem Murgita-Criscito in panchina
Genoa esonera Vieira, tandem Murgita-Criscito in panchina
Spazio, Valente (Asi): "Nuova normativa è passo avanti per comparto"
Spazio, Valente (Asi): "Nuova normativa è passo avanti per comparto"
Sterminò la famiglia a fucilate, in fuga Elia Del Grande: killer della 'strage dei fornai'
Sterminò la famiglia a fucilate, in fuga Elia Del Grande: killer della 'strage dei fornai'
Addio a Francesca Duranti, narratrice del sentimento: aveva 90 anni
Addio a Francesca Duranti, narratrice del sentimento: aveva 90 anni
Morto Tcheky Karyo, l'agente Bob di 'Nikita': aveva 72 anni
Morto Tcheky Karyo, l'agente Bob di 'Nikita': aveva 72 anni
Sposato, padre di tre figli: chi era Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco
Sposato, padre di tre figli: chi era Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco
Meteo, inizio novembre tra piovaschi e caldo anomalo: fino a 24°C a Roma, 18°C a Milano
Meteo, inizio novembre tra piovaschi e caldo anomalo: fino a 24°C a Roma, 18°C a Milano
Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla
Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla
Israele: "Non sono di ostaggi gli ultimi corpi consegnati da Hamas"
Israele: "Non sono di ostaggi gli ultimi corpi consegnati da Hamas"
Cremonese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla
Cremonese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla
Usa, Obamacare addio: da oggi aumenti stellari per milioni di americani, rischio rinuncia alle cure
Ambiente
Usa, Obamacare addio: da oggi aumenti stellari per milioni di americani, rischio rinuncia alle cure
Non solo gonorrea e sifilide, aumentano infezioni trasmesse sessualmente: allarme da Mpox a tigna
Salute
Non solo gonorrea e sifilide, aumentano infezioni trasmesse sessualmente: allarme da Mpox a tigna
Il trend riflette sia una ripresa dei contatti sociali dopo la pandemia sia lacune nella prevenzione e negli screening, con rischi aumentati per i giovani e per le popolazioni più vulnerabili

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Scienza, Moschella: "Quella pura è la radice di ogni progresso, anche tecnologico"
    Scienza, Moschella: "Quella pura è la radice di ogni progresso, anche tecnologico"
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Ricostruzione
    Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012
    Il rientro degli uffici comunali è previsto per marzo 2026. Nello stesso anno, nella seconda metà, un’ala al piano terra ospiterà un museo dedicato alla storia di Concordia
    Il caso
    Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
    “Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi