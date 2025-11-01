Consumo di suolo, Rifondazione Comunista: “Emilia-Romagna maglia nera, cancellare la legge urbanistica”

Nota stampa di Eliana Ferrari e Stefano Grondona, segretaria e segretario di Rifondazione Comunista Emilia-Romagna:



Questi dati non sono frutto del caso, ma il risultato delle politiche urbanistiche liberiste introdotte dalla legge regionale del 2017, che ha smantellato la pianificazione pubblica, esaltato il privatismo immobiliare e aperto la strada a nuove colate di cemento - con la complicità di molti Comuni che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno nemmeno aggiornato i propri strumenti urbanistici. Tra i settori più distruttivi vi è la logistica, che continua a divorare ettari di suolo agricolo e naturale con capannoni e infrastrutture che riproducono un modello di sviluppo insostenibile, anche sotto il profilo sociale e della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. A questo si aggiunge il fotovoltaico e agrivoltaico a terra, che, in assenza di una regolamentazione regionale o nazionale, sta accaparrando migliaia di ettari di terreno agricolo, sottraendoli alla produzione alimentare, impoverendo i territori e devastando paesaggi rurali di pregio. La transizione energetica non può trasformarsi in una nuova forma di speculazione: servono regole chiare che privilegino l’installazione di impianti su tetti, aree industriali dismesse e superfici già compromesse, salvaguardando la funzione agricola del suolo.



A un anno dall’elezione del presidente De Pascale, non si è aperta alcuna seria discussione sulla necessità di modificare la legge urbanistica regionale, nonostante i suoi effetti disastrosi siano ormai evidenti. Le proposte di legge di iniziativa popolare, promosse da RECA e Legambiente nel 2022 su consumo di suolo, acqua, energia e rifiuti, per fermare la crisi climatica e ambientale e avviare una vera transizione ecologica, non sono ancora state discusse, riproponendo lo stesso atteggiamento antidemocratico e di chiusura al confronto che aveva caratterizzato la giunta Bonaccini. Il consumo di suolo è una delle principali emergenze ambientali del nostro tempo. Continuare a ignorarlo, in nome del profitto privato, significa compromettere il futuro delle nostre comunità. Per questo chiediamo una moratoria sulle nuove concessioni edilizie per la logistica, lo stop alle grandi opere autostradali previste e la cancellazione della legge urbanistica regionale del 2017, per tornare a una vera pianificazione pubblica che metta al centro la tutela del territorio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle comunità locali".