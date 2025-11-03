Controlli notturni ad Halloween a Modena: fermati quasi cento veicoli, otto patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza
Notte di controlli serrati a Modena tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre. Gli agenti della Polizia Locale hanno messo in campo un’operazione mirata alla prevenzione della guida in stato d’ebbrezza e alla promozione di una maggiore consapevolezza al volante.
L’attività, andata avanti fino al mattino, ha coinvolto due postazioni operative collocate in punti strategici della città: una lungo i viali cittadini e l’altra nella zona di Emilia Ovest.
Nel primo punto di controllo gli agenti hanno fermato 53 veicoli, sottoponendo tutti i conducenti al test alcolemico. Sette automobilisti sono risultati positivi: per tre di loro, il tasso alcolemico era superiore ai limiti consentiti dall’articolo 186 del Codice della Strada (tra 0,5 e 0,8 g/l).
Si tratta di un quarantenne residente fuori regione, un ventenne modenese e un quarantenne di origine straniera residente in città. Tutti hanno ricevuto sanzioni amministrative e il ritiro immediato della patente.
Nel corso della stessa attività sono state contestate anche cinque violazioni del Codice della Strada, tra cui mancata revisione, dispositivi non funzionanti e mancato rispetto dell’alt degli agenti.
Controlli analoghi si sono svolti in Emilia Ovest, dove sono stati fermati 40 veicoli e sottoposti ai test alcolemici. Anche in questa zona sei conducenti sono risultati positivi, e per uno di loro – un quarantenne residente fuori provincia – il tasso alcolemico è risultato oltre la soglia penale (tra 0,8 e 1,5 g/l). L’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.
Gli agenti hanno inoltre rilevato cinque ulteriori infrazioni, tra cui mancata revisione, mancato uso delle cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione e circolazione con monopattino senza casco, come previsto dalla legge 160/2019.
Dal Comando di via Galilei spiegano che si tratta di un intervento inserito in un programma continuativo di controlli sulla sicurezza stradale, volto a ridurre i rischi legati all’abuso di alcol e a garantire maggiore tutela per tutti gli utenti della strada.
Un impegno costante – sottolineano gli agenti – per promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione.
🔹 I numeri dell’operazione
-
Totale veicoli controllati: 93
-
Conducenti positivi all’alcol test: 13
-
Patenti ritirate: 8
-
Denunce per guida oltre la soglia penale: 1
-
Altre violazioni contestate: 10 (mancata revisione, cinture non allacciate, documenti non esibiti, mancato alt e monopattino senza casco)
-
Zone interessate: viali cittadini e Emilia Ovest
-
Orario dell’operazione: notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre
-
