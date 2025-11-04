Domenica 9 novembre a Cavezzo torna la “Spaccagambe”

CAVEZZO - Cavezzo si prepara a una domenica all’insegna dello sport e dell’entusiasmo. Domenica 9 novembre 2025, il territorio ospiterà la “Spaccagambe Day”, quarta prova del Trofeo Modenese di ciclocross e MTB, organizzata dall’Asd Pedale Cavezzo in collaborazione con Vai Ferro Bike, con ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di via Rosati a partire dalle ore 8.

La giornata prevede le iscrizioni per la MTB dalle 8 alle 8.45 e per il ciclocross dalle 9 alle 9.45, con la prima partenza alle ore 9 dedicata alle categorie MTB e la seconda alle ore 10 per le categorie ciclocross, su un percorso impegnativo che impegnerà gli atleti per circa cinquanta minuti di gara ciascuno. L’iniziativa celebra anche il cinquantesimo anniversario del Pedale Cavezzo, storica realtà sportiva che da mezzo secolo promuove i valori dell’attività ciclistica e della comunità locale. Al termine della mattinata, verso le 11.30, il Boccidromo ospiterà il tradizionale Pasta Party, aperto a tutti coloro che avranno effettuato l’iscrizione.

“Questo appuntamento è un orgoglio per il nostro paese e rappresenta una tradizione sportiva che ogni anno richiama atleti e appassionati,” afferma il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini. “Il Pedale Cavezzo ha scritto una parte importante della storia sportiva locale e festeggia il suo cinquantesimo anno con un evento che unisce competizione, condivisione e spirito di comunità".

L’assessora allo sport Alessia Trevisi sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama sportivo territoriale e per la crescita delle attività all’aria aperta: “Cavezzo crede nello sport come strumento di socialità, benessere e inclusione. Siamo felici di sostenere anche quest'anno una manifestazione così partecipata e sentita, che anima il paese e valorizza il lavoro delle associazioni sportive".