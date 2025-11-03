“Radici, tronco, foglie” il 9 novembre al Giardino Botanico La Pica
Domenica 9 ottobre torna il terzo appuntamento di RADICI – TRONCO – FOGLIE, il progetto promosso dal Giardino Botanico “La Pica” con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
In questa occasione andremo alla scoperta della natura di pianura contemporanea, iniziando la mattinata con una visita guidata al Giardino Botanico “La Pica”, accompagnati da un esperto botanico, per ammirare il foliage autunnale e il paesaggio stagionale.
A seguire, ci sposteremo verso la Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”, dove saremo accolti dai volontari. In compagnia della guida naturalistica Eleonora Tomasini, esploreremo le valli e la loro biodiversità, dedicandoci all’osservazione degli uccelli (birdwatching).
L’evento è gratuito e a partecipazione libera, ma si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al numero 320 8316163 (Eleonora).
📍 Ritrovo: ore 9:30 al Giardino Botanico “La Pica”, via Imperiale 650, San Felice sul Panaro.
Da lì, pedaleremo insieme fino alla Stazione Ornitologica “Il Pettazzurro”, in via Montirone 3, località Confine di Mortizzuolo – Mirandola.
Chi preferisce potrà raggiungere la stazione ornitologica in auto, con ritrovo fissato alle 11:00.
🌿 Progetto realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna – L.R. 7/2020 “Passeggiate Patrimoniali – Natura e Cultura”.
