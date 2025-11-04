Rave party a Campogalliano, “Patto per il Nord”. “Lasciamo piena libertà alle forze dell’ordine”

CAMPOGALLIANO - Nota stampa di "Patto per il Nord" in merito al rave party a Campogalliano:

"Lasciamo piena libertà alle forze dell’ordine per evitare questi Rave: basta con il buonismo. Le regole che dovrebbero garantire ordine e sicurezza nel nostro Paese sono ancora troppo poche e troppo confuse. Se davvero vogliamo evitare che episodi come quello avvenuto in questi giorni nel modenese si ripetano, serve un cambio di passo deciso. Le forze dell’ordine devono poter agire con piena libertà d’azione, intervenendo subito e senza esitazioni per far rispettare la legge e tutelare le nostre comunità. Non possiamo più accettare che migliaia di persone occupino abusivamente capannoni, fabbriche o terreni, trasformandoli in discariche a cielo aperto e lasciando dietro di sé solo distruzione, rifiuti e degrado.

Non basta più identificarli: chi compie questi atti deve rispondere in prima persona dei danni causati. È giusto che paghino fino all’ultimo euro e, se non hanno risorse, che restino lì a ripulire e ripristinare ciò che hanno rovinato. Ma il problema non si risolve solo “dopo”. È il momento di prevenire questi raduni illegali prima che si trasformino in situazioni fuori controllo. In un clima di crescente tensione sociale, basta poco perché eventi del genere degenerino, mettendo in pericolo cittadini, forze dell’ordine e persino gli stessi partecipanti. Non possiamo permetterci che, per mancanza di decisione politica severa ma giusta, un rave o un’occupazione abusiva diventino terreno di scontro o di tragedia. Serve fermezza, chiarezza e rispetto delle regole. Basta con il buonismo e le giustificazioni che finiscono solo per premiare chi infrange la legge e penalizzare chi la rispetta. Patto per il Nord chiede una linea chiara: difendere chi lavora, chi paga le tasse e chi ogni giorno contribuisce onestamente al benessere delle proprie comunità. La legalità non è un’opinione, ma una certezza".