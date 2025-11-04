Rave party a Campogalliano, 9 arresti, agenti feriti e oltre 2.800 persone identificate
CAMPOGALLIANO - Tensione e scontri tra partecipanti e forze dell'ordine, che hanno portato a nove arresti e al ferimento di una decina di agenti, si sono registrati nelle prime ore di domenica 2 novembre, nel corso dello sgombero dell'area dell'ex Bugatti, a Campogalliano, nella quale, dallo scorso 31 ottobre, era in corso un rave party che vedeva partecipare migliaia di ragazzi.
Anche tra i partecipanti ci sono stati alcuni contusi negli scontri con le forze dell'ordine; alcune delle persone presenti al rave, per non essere identificati, hanno tentato di colpire gli agenti con pietre e bottiglie. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e manganelli, fino a quando l'edificio è stato liberato intorno alle 4 della mattina di domenica 2 novembre.
Complessivamente, sono state identificate oltre 2.800 persone, con oltre 500 veicoli controllati e 9 persone arrestate per produzione e traffico di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire agli organizzatori del rave party, che, in base al decreto emanato dal Governo Meloni proprio poco dopo il suo insediamento nel 2022, sulla scia di un altro rave che si era svolto nel modenese, rischiano fino a 6 anni di reclusione.
