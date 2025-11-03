Ricostruzione Finale Emilia, Rifondazione: “Forza Italia e Pd si contendono il primato della lentezza”

Riteniamo che questo scambio di accuse sia stucchevole e sterile, perché nNon si on affronta il vero nodo: il mancato rafforzamento dell’ufficio tecnico comunale e, più in generale, di una struttura amministrativa in costante emorragia di personale. (Al 31 dicembre 2024 il Comune di Finale Emilia contava appena 68 dipendenti a tempo indeterminato, contro gli 82 del 2019; fonte: rendiconto 2024). Eppure, il potenziamento dell’organico e delle competenze era uno degli obiettivi strategici del programma elettorale di Poletti.

Lo abbiamo sempre detto - anche quando era sindaco Palazzi -: la ricostruzione non può procedere speditamente e recuperare il tempo perduto senza potenziare e qualificare la capacità progettuale dell’amministrazione. Così come i servizi erogati a cittadini e imprese non possono essere valorizzati al meglio senza il necessario personale che li faccia funzionare. Oggi, quando ormai siamo a fine legislatura, il problema del personale resta esattamente lo stesso e si trascinerà anche alla futura amministrazione.

Mentre Pd e Forza Italia litigano fra chi è più lento nella ricostruzione, il Comune di Concordia pochi giorni fa ha inaugurato il municipio restaurato, dopo aver restituito alla comunità anche il suo teatro. Tra chi si contende il primato della lentezza, ci sono amministrazione che la ricostruzione l’hanno completata e a cui sia il Pd che Forza Italia dovrebbero guardare, anziché inscenare una lite tra ex alleati.

Stefano Lugli

Rifondazione Comunista Finale Emilia