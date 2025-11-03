“Storie di donne e sport”: a Carpi una giornata dedicata al benessere femminile attraverso il movimento

La Biblioteca Multimediale Arturo Loria di Carpi ospiterà il 15 novembre una nuova edizione del convegno “Storie di Donne e Sport: Movimento e Benessere senza età”, appuntamento ormai tradizionale per la provincia di Modena. L’iniziativa, organizzata dal Servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena insieme al Centro per la Prevenzione del Doping, sarà dedicata ai temi della salute femminile, del benessere e delle differenze di genere nello sport.

La giornata si aprirà alle 8.30 con i saluti istituzionali del sindaco Riccardo Righi, della direttrice sanitaria Romana Bacchi e di Stefania Ascari, direttrice del Distretto sanitario di Carpi. Seguiranno interventi di medici e professionisti su argomenti come il ruolo del movimento nel benessere femminile durante la menopausa, la relazione tra infiammazione e attività fisica, l’invecchiamento cerebrale e gli effetti dello sport sulla salute psicologica e cardiaca. Non mancheranno momenti dedicati alla pratica motoria e alla valutazione funzionale, con la partecipazione di specialisti e chinesiologhe.

Nel pomeriggio, alle 14.30, il giornalista Stefano Ferrari condurrà la tavola rotonda “Oltre il traguardo: la nuova vita dopo lo sport”, che vedrà protagoniste la triatleta Tatiana Marchi e le pallavoliste Elisabetta Serrapica e Stefania Dulmieri. La giornata si concluderà con il reading teatrale “Non farti togliere il fiato”, scritto e interpretato da Barbara Corradini con musiche di Anna Palumbo, dedicato alle pioniere dello sport e al loro percorso di emancipazione.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, prevede il rilascio dei crediti ECM e la possibilità di iscriversi online sul sito dell’Ausl di Modena.

L’appuntamento conferma il valore del convegno come spazio di confronto e sensibilizzazione sullo sport al femminile, inteso non solo come pratica agonistica, ma come strumento di salute, conoscenza del proprio corpo e crescita personale in ogni età.