Turismo, l’Emilia-Romagna conquista tutti i finanziamenti del Fondo Nazionale: investimenti per Appennino e costa

on l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, si chiude un percorso strategico che ha consentito di valorizzare pienamente le risorse residue del 2024 messe a disposizione dal Ministero del Turismo.

“Come Regione Emilia-Romagna ci siamo mossi rapidamente, in stretta collaborazione con gli enti locali, per presentare progetti mirati e coerenti con le priorità del territorio, tutti accolti positivamente”, ha dichiarato l’assessora regionale al Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni, commentando la notizia che vede finanziati tutti e cinque i progetti candidati dalla Regione.

Grazie ai fondi nazionali, le Regioni hanno potuto destinare le somme residue del bilancio a nuovi interventi strategici per la crescita e la competitività del turismo. “Abbiamo scelto – ha aggiunto Frisoni – di concentrare una parte rilevante delle risorse sull’impiantistica e sui progetti dell’Appennino, settore chiave per la vitalità turistica delle nostre aree montane. Gli interventi previsti a Lizzano in Belvedere, Fanano e Montecreto miglioreranno infrastrutture e offerta turistica. Inoltre, abbiamo potuto presentare un progetto di riserva, quello di Cesenatico, che è stato accolto favorevolmente, permettendoci di ottenere ulteriori fondi per un investimento strategico sul turismo costiero”.

Nel dettaglio, gli interventi finanziati comprendono: 817.500 euro per Lizzano in Belvedere (Bologna), 600.000 euro per Fanano e 250.000 euro per Montecreto (Modena), oltre a 250.000 euro per un progetto di valorizzazione della costa nel Comune di Rimini. A questi si aggiunge il progetto di Cesenatico, ammesso come riserva con un valore complessivo di 3,5 milioni di euro, di cui 1,6 milioni provenienti dal Ministero del Turismo.

L’Emilia-Romagna, si legge in una nota della Regione, si conferma tra le regioni più dinamiche nel cogliere le opportunità di finanziamento per rafforzare un turismo diffuso, sostenibile e competitivo.