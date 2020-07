A Finale Emilia rimessi a nuovo i giochi dei giardini De Gasperi. I giochi erano stati danneggiati da tempo dai vandali, e adesso grazie anche ai volontari dell’associazione “Aggiungi un posto a tavola” sono di nuovo agibili. Lo stesso – annuncia il Comune – si farà coi giochi del parco di Massa Finalese, anche questi latitano nel degrado da molto tempo

Scrivono dal Comune di Finale Emilia

Come già avete letto nei giorni scorsi, abbiamo concluso l’opera di ripristino dei giochi danneggiati presenti da anni nei giardini De Gasperi.

È il risultato di una fondamentale collaborazione tra il Comune, che ha fornito le due telecamere di controllo e sostenuto la metà dei costi per il materiale, e l’associazione “Aggiungi un posto a tavola” capitanata da Arturo Panzanini che ha eseguito un eccellente lavoro di ripristino, restituendo l’originaria bellezza ed efficienza ai giochi dei giardini De Gasperi.



Questa operazione l’abbiamo fortemente voluta e resa necessaria dopo che, a causa della pandemia covid-19, siamo stati costretti a rinviare l’inaugurazione del nuovissimo parco giochi denominato “Ciao Manu” già acquistato, sempre in collaborazione, e attualmente giacente presso i nostri magazzini. L’inaugurazione avverrà non appena nuove disposizioni governative ci permetteranno di realizzarla.

Con l’Associazione è prevista una analoga iniziativa anche per il parco giochi Carrobio di Massa Finalese.



Personalmente e a nome di tutta l’amministrazione desidero unirmi ai ringraziamenti per ciò che avete fatto sinora (ricordo che è il quinto parco giochi che da soli o in collaborazione con il Comune, ha realizzato) e ciò che farete, sicuro che continuerete con lo stesso spirito a offrire il vostro lodevole servizio per la nostra Comunità. Lo spirito che anima queste iniziative rappresenta un modo virtuoso di vivere la convivenza sociale, lodevole e degno di merito; mi auguro possa servire da esempio per tutti noi.

Bravi ragazzi! Avanti così sempre.

Un grazie di cuore alla ditta BARALDI E MASI srl di Finale Emilia che gratuitamente ha istallato le telecamere

Il sindaco Sandro Palazzi