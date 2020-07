Abbattimento ex scuola media a Finale, Lugli (Sc): “A Palazzi manca una idea di città”

“Alla Giunta Palazzi manca un’idea di città con strutture e servizi a cui tendere e in cui ogni intervento è un tassello di un puzzle”. Così Stefano Lugli, consigliere comunale di Sinistra Civica per Finale Emilia, commenta la decisione del Comune di Finale Emilia di abbattere le ex scuole medie che ci sono in via Rotta.

Scrive Lugli:

EX SCUOLE MEDIE: PERCHE’ ABBATTERLE?

Quando non si sa cosa fare degli immobili pubblici da recuperare la cosa più semplice è abbatterli. È il destino assegnato dalla giunta Palazzi alle ex scuole medie, che saranno demolite non perché inagibili ma per l’assenza di un’idea di città con strutture e servizi a cui tendere e in cui ogni intervento è un tassello di un puzzle.

Un’idea di città su cui confrontarci e magari scontraci, ma da cui possa emergere almeno un progetto. Invece la giunta Palazzi naviga a vista alla disperata ricerca di opere pubbliche da presentare alla imminente scadenza di un mandato caratterizzato dall’immobilismo nella ricostruzione.

E allora cosa meglio di una demolizione spacciata per riqualificazione? Ma può definirsi riqualificazione la realizzazione di un parcheggio? Secondo noi no.

E secondo noi quell’edificio – o almeno parte di esso – poteva e doveva essere recuperato per ricavarne spazi pubblici a disposizione delle associazioni e di tutta la comunità, di cui Finale Emilia ha un grande bisogno. Per altro la vicinanza con il complesso del Chiostro di Santa Chiara offriva la possibilità di restituire ai finalesi uno spazio ricco di servizi e opportunità. E invece no, si preferisce abbattere un’immobile vissuto da generazione di finalesi, e dopo il sisma sede di diverse associazioni (anche se inagibile), per farci un parcheggio.

E il tutto sta avvenendo senza alcun confronto con le parti più attive della città, con scelte non discusse neanche in consiglio comunale come se la ricostruzione fosse un affare privato della giunta e non un processo in continua evoluzione che deve crescere ed alimentarsi della partecipazione dei cittadini.

Non ci siamo proprio. Finale Emilia merita di meglio.

LA Delibera di giunta che stabilisce l’abbattimento della ex scuola media:

➡️http://dgegovpa.it/ FinaleEmilia/albo/dati/ 20200112G.PDF