Il Comune vuole demolire le ex scuole di via Rotta a Finale Emilia

Il Comune vuole demolire le ex scuole di via Rotta a Finale Emilia, proprio di fronte alla Coop, uno dei primi edifici pubblici costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per questo la Giunta ha dato mandato al Responsabile Lavori pubblici del Comune di redigere uno studio di fattibilità per la demolizione dello storico stabile, progettato dall’ingegnere finalese Umberto Pincelli. Al suo posto ci sarà un parcheggio.

La decisione nasce dalla “necessità di prevenire il degrado dell’area, si legge nell’atto del Comune e mettere in sicurezza tutta l’area”. La Giunta – si legge nella delibera 112 del 2 luglio – osserva che “lo stabile necessita di urgenti lavori di manutenzione sia negli spazi interni che in quelli esterni”. E valuta che “non sia nell’interesse pubblcio proseguire con nuovi finanziamenti in un edificio strutturalmete non adeguato alal normativa antisismica vigente”.

In conclusione: visto che costa troppo riconvertirlo o anche solo tenerlo in sicurezza, meglio abbattere tutto.

I piani dell’amministrazione comunali li ha svelati l’opposizione. Scrive la Lista Civica per Finale Emilia:

Come utilizzare questo stabile progettato dall’ingegnere finalese Umberto Pincelli ed ultimato nel 1955che ha ospitato fino al 1962 il liceo scientifico Morando Morandi e poi successivamente le scuole medie.

Ci immaginavamo un luogo in cui dare spazio alle associazioni del nostro territorio, uno spazio da collegare al Chiostro di Santa Chiara con un’area verde….

Oggi apprendiamo che saranno demolite.

