AMO Nove Comuni Modenesi Area Nord, come donare il 5 per mille

MIRANDOLA, FINALE, SAN FELICE, CONCORDIA, CAMPOSANTO, CAVEZZO, SAN PROSPERO, MEDOLLA, SAN POSSIDONIO – Ogni anno 3000 cittadini del nostro territorio scelgono di destinare il 5 per mille delle loro imposte ad AMO Nove Comuni Modenesi Area Nord.

Con questo contributo l’Associazione garantisce, dal 2004, il trasporto gratuito dei pazienti oncologici dal loro domicilio ai luoghi di diagnosi e cura e viceversa.

Grazie all’attività e all’impegno di 55 volontari autisti e ad un parco di 14 automezzi, sempre rinnovati per garantire sicurezza e confort, sono stati percorsi nel 2019 all’incirca 300.000 Km , per un totale di 3.000 viaggi in tutta Italia.

Per continuare a rispondere alle richieste di trasporti, in progressivo aumento , e per mantenere la COMPLETA GRATUITA’ DEL SERVIZIO, caratteristica della nostra Associazione, abbiamo bisogno che sempre più persone di questi territori destinino il loro 5 per mille alla nostra Associazione.

Il numero da ricordare è 91020060363

