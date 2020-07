Cavezzo, “Libri in giardino”, letture al fresco dei parchi

CAVEZZO – Cosa c’è di meglio per affrontare il caldo di queste settimane se non starsene sdraiati sotto gli alberi ombrosi e sopra l’erba fresca di un bel parco? E magari, perché no, in compagnia di tanti bei libri?

La rassegna “Libri in giardino” (rivolta alla fascia d’età 3-6 anni) organizzata dalla Biblio di Cavezzo e con il fondamentale contributo dei lettori volontari del gruppo “Nati per Leggere”, comincia sabato 11 luglio al parco “Falcone e Borsellino” in via Libertà, con le letture in verde di “Un giardino di libri”. Sabato 25 luglio seconda tappa al parco delle ex-scuole di Disvetro, con Sara Setti della Fondazione Scuola di Musica”C. e G. Andreoli” e “Libri in musica”, mentre sabato 1 agosto sarà la volta di “Desidero una storia”, in collaborazione con i volontari dell’Osservatorio Astronomico di Cavezzo presso l’area verde vicino alla Chiesa di Motta. “Siamo lieti – commenta il sindaco Lisa Luppi – di arricchire quest’estate, dove ogni appuntamento rappresenta uno spazio di ritrovata serenità, con una rassegna che arriva anche nelle nostre frazioni, e che vede la collaborazione della nostra Biblio e del mondo del volontariato”.

Tutti e tre gli appuntamenti iniziano alle ore 10. I posti sono limitati, pertanto la prenotazione è obbligatoria. Telefonare allo 0535 49830 negli orari di apertura della BIblio nella settimana che precede ciascun evento.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017