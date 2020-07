Corvi e gazze tenuti in gabbia, cacciatore nei guai a Ravarino

RAVARINO – Durante un servizio di pattugliamento nella zona di Ravarino le guardie zoofile di Fareambiente di Modena, effettuando un controllo su dei cani da caccia detenuti in box hanno rinvenuto una decina di volatili tra cui corvi e gazze, detenuti illegalmente, in violazione del 727 bis del codice penale. Ma non erano in gabbia per fare da richiamo ad altri e catturarli o per rivenderli in traffici illeciti: secondo il raccoto del cacciatore, li teneva imprigionati perche è un appassionato.

Immediato il sequestro penale ed il conferimento dei volatili in struttura idonea per essere riabilitati a vivere finalmente liberi

Il cacciatore è stato denunciato alla procura della Repubblica di Modena per detenzione di animale protetto e maltrattamento. Rischia fino a 6 mesi di carcere più una multa da 4 mila euro.

