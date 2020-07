Degrado e pericoli al parchetto di Rivara

SAN FELICE SUL PANARO – Degrado e pericoli al parchetto di Rivara. La situazione va avanti da diverso tempo, e nessuno interviene per sanarla: non viene tagliata l’erba, le zanzare imperversano,per terra c’è il rischio di inciampare e i rami di alcuni alberi sembrano pronti a cadere in testa a qualcuno.

Siamo nell’area verde di via della Cooperativa, proprio a fianco del campo da calcio, nell’area adiacente all’impianto sportivo di Rivara in via dei Bersaglieri. Luogo frequentatissimo dai bambini della frazione e di tutto il paese, che magari potrebbero usufruire del parco se solo fosse ben tenuto. Messo come è messo, invece, disincentiva anche i più volenterosi.

La situazione si trascina così da tempo, racconta chi conosce bene il parco:la manutenzione nonè mai stata delle migliori.

Quel che preoccupa di più, in particolare, è che ci sono diversi rami che nelle occasioni delle intemperie si staccano, rimangono appesi, e nel momento che si seccano cadano accidentalmente al suolo. Questi rami sono moltopericolosi per le persone che possono accedere al parco.

Eppure per salvaguardare il parco, basterebbe intervenire con semplici potature, sena abbattere gli alberi

La situazione nelle immagini:

