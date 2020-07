Finale Emilia, Sinistra Civica: “La responsabilità dello scioglimento della Consulta è di Palazzi”

FINALE EMILIA – La Sinistra Civica per Finale Emilia ha commentato dalla sua pagina Facebook ufficiale la scelta di scioglimento da parte dei membri della Consulta di Massa Finalese, e ha utilizzato parole molto dure nei confronti della Giunta Palazzi. Riportiamo la nota in forma integrale:

Le dimissioni in blocco dei componenti della Consulta di Massa Finalese sono un fallimento per tutta la comunità di Finale Emilia. Perché la chiusura di un istituto di partecipazione rende più debole la nostra già fragile comunità.

La responsabilità di questo fallimento è tutta in capo al sindaco Palazzi e ad una giunta che:

▶️ non ha mai riconosciuto il ruolo delle Consulte frazionali

▶️non si è spesa per la loro elezione (al punto che su sei Consulte previste solo quelle di Massa Finalese e Casoni sono partite)

▶️non ha dato seguito ad una mozione approvata dal consiglio comunale che la impegnava a promuovere nuove elezioni delle Consulte per colmare il gap di partecipazione

▶️ ha delegittimato la loro funzione come ha giustamente denunciato la Consulta di Massa Finalese con la sua lettera di dimissioni.

❌ Il sindaco Palazzi non ha mai partecipato alle convocazioni pubbliche della Consulta di Massa Finalese ma mandava allo sbaraglio l’assessore Beatrice Ferarrini senza che questa avesse strumenti e deleghe effettive per fornire risposte puntuali alle richieste dei cittadini. Richieste che giacciono inevase da anni.

🙏 Sinistra Civica ringrazia la Consulta di Massa Finalese per il prezioso e faticoso lavoro svolto in questi anni. Lavoro che non è stato inutile perché ha permesso ai massesi di capire come la frazione è considerata dal sindaco e dalla sua maggioranza e perché lascia in eredità un patrimonio di richieste e proposte con cui la nuova amministrazione che si insedierà il prossimo anno – chiunque essa sia – dovrà confrontarsi.

Finale Emilia merita di meglio!