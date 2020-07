La Consulta di Massa Finalese si scioglie: “Dal Comune né condivisione né collaborazione”

MASSA FINALESE – I membri della Consulta di Massa Finalese, Barbara Anconelli, Claudia Panzetta, Tersilia Leporati e Maria Paltrinieri, si sono dimessi, provocando il conseguente scioglimento della stessa. La lettera è stata consegnata il 7 luglio al Comune di Finale Emilia.

La decisione è stata dettata dal fatto che secondo il parere degli ex membri, non sussistono più le condizioni per portare avanti il percorso: “Un percorso che dovrebbe fondarsi su un rapporto di condivisione e collaborazione che sempre più, col passare del tempo, è venuto a mancare. causando sfiducia e perdita di credibilità agli occhi dei cittadini”.

Nella lettera sono state dichiarate le motivazioni di questa scelta: “La Consulta si è impegnata a instaurare un canale di dialogo con l’Amministrazione Comunale, mettendo in campo incontri e inviando regolarmente segnalazioni scritte, con la volontà di dare risposta alle istanze dei cittadini. […] L’atteggiamento dell’amministrazione invece è stato da subito unidirezionale, soprattutto da parte del sindaco Palazzi, che durante più di un incontro ha chiaramente espresso che quella non era la sua visione e che non era tenuto a dare risposte alla Consulta, delegittimando di fatto questo organo partecipativo. Il sindaco Palazzi durante uno degli incontri ha affermato che, secondo lui, l’unico scopo della Consulta era fare opposizione all’operato dell’amministrazione. Una scocciatura, insomma, non uno strumento che poteva essere utile all’Amministrazione per avvicinarsi ai suoi cittadini di Massa”.

Anche l’Assessore alle Frazioni Beatrice Ferrarini è stata nominata nella lettera: “Avevamo cercato una collaborazione con la Ferrarini, che ha dato la sua disponibilità per incontrarci più volte, alla quale abbiamo indirizzato numerose mail e lettere ufficiali di segnalazione. La ringraziamo sicuramente per l’impegno ma, anche in questo caso, riteniamo sia stato insufficiente in quanto le risposte concrete avute sono state poche e spesso rimandavano all’operato di altri enti o uffici o ad aggiornamenti successivi che poi non arrivavano ufficialmente per iscritto, ma solo su nostro sollecito e richiesta verbale. Ci sono tutt’ora questioni segnalate sulle quali nulla sappiamo: la casa del Custode dei Giardini, la realizzazione della ciclabile alla Palazzina, lo stato della ricostruzione della Chiesa, vari problemi di viabilità, per le quali ci siamo stancate di sollecitare”.

La decisione delle dimissioni è arrivata dunque a causa del poco riscontro avuto coi meccanismi partecipativi.

