Il meteo della Bassa di giovedì 9 luglio

Il meteo della Bassa per giovedì 9 luglio prevede, secondo Arpa al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino attorno a 18 °C, massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 32 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 21 (pianura) e 23 km/h (rilievi).

Le previsioni per l’Emilia-Romagna

Stato del tempo: cielo sereno o al più poco nuvoloso, per lo sviluppo durante le ore più calde di qualche cumulo sul settore centro-occidentale dell’Appennino e per il probabile transito di qualche sottile velatura.

Temperature: in aumento da uno a tre gradi in entrambi i valori termici. Le minime si porteranno attorno a 20/21°C sulla costa e la Romagna, mentre altrove oscilleranno sui 18/19°C, con qualche grado in meno sulle aree di aperta campagna. Massime fino a 32/33°C sul settore centrale delle regione, tra 28°C e 30°C sulla fascia costiera, attorno a 31°C altrove.

Venti: deboli; in prevalenza orientali sulla pianura, a regime di brezza con occasionali rinforzi sulla costa, sudoccidentali sui rilievi.

Mare: poco mosso.

