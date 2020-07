Per i lavoratori disabili aperto il bando per i contributi casa e lavoro

L’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN) in qualità di Ente capofila del Distretto di Mirandola, in attuazione della Deliberazione G.R. n. 2305 del 22/11/2019 “Piano delle attività del Fondo Regionale Disabili 2019 – Riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto ed assegnazione delle risorse” ed in applicazione della determinazione del Responsabile del Servizio Sostegno alla non autosufficienza n. 385 del 24/06/2020

RENDE NOTO CHE

al fine di concorrere ad assicurare il diritto al lavoro ed all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la riduzione/rimozione delle difficoltà negli spostamenti casa-sede di lavoro, intende procedere all’assegnazione di contributi economici in favore di:

– persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, in misura forfettaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;

– coniuge, parenti o affini fino al terzo grado della persona con disabilità anche se non conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

– associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro.

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda le persone con disabilità residenti in uno dei Comuni del territorio di UCMAN ed inserite al lavoro mediante gli strumenti del collocamento mirato con contratti a tempo indeterminato o determinato, che necessitano di un servizio di trasporto personalizzato.

Sono assimilati ai lavoratori dipendenti i soci lavoratori nell’ambito di cooperative, a parità di caratteristiche della prestazione.

Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge n. 125/91.