Rete Imprese sulla Cispadana: “Bene l’inserimento nel decreto semplificazioni, ma per festeggiare aspettiamo i cantieri”

La notizia dell’inserimento della Cispadana nel Decreto Semplificazioni? Ormai abbiamo maturato un certo disincanto relativamente agli annunci: ci fa piacere che la Cispadana sia stata indicata come intervento strategico, ma aspettiamo di vedere i primi cantieri, come peraltro aveva annunciato nei mesi scorsi la Regione, prima di manifestare la nostra soddisfazione

Dopo decenni di progetti rimasti solo sulla carta e mai realizzati, di annunci disattesi, è sicuramente importante l’annunciato avvio della realizzazione in Project Finance della Cispadana, autostrada o superstrada che sia. Però attendiamo di passare ai fatti. L’unica osa certa è come questa infrastruttura continui ad avere una importanza fondamentale per tre ragioni: prima di tutto per i benefici che l’arteria autostradale porterà per tutti i trasporti commerciali delle aziende locali. Vanno poi considerati i benefici per lo sviluppo economico dell’intera area nord della provincia. Infine, la Cispadana è fondamentale perché garantirà una migliore accessibilità anche per il trasporto privato, verso le grandi arterie autostradali, con evidenti benefici anche sotto il profilo ambientale visto che verranno liberate aree urbane di attraversamento e decongestionato il nodo di Bologna.

Non verranno comunque risolti tutti i problemi della viabilità del territorio, in particolare quelli che riguardano gli spostamenti locali. Occorre pertanto accelerare la realizzazione delle tangenziali di Medolla, di Camposanto, Mirandola e San Prospero.

Pur nella consapevolezza che la Cispadana dovrà essere realizzata nel rispetto dell’ambiente ed in tempi certi, crediamo che il nostro territorio non si possa permettere di perdere questa occasione di sviluppo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017