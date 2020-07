“Un’estate così”, ecco il nuovo singolo del cantante di Mirandola Francesco Gilioli

E’ su tutti i digital store il nuovo singolo di Francesco Gilioli “Un’estate così” (https://backl.ink/142529380). A pubblicare il brano è Hydra Music, stessa etichetta discografica che a gennaio 2020 ha pubblicato un altro pezzo del cantautore, “Vengo da una terra”, brano in cui si percepisce una forte sensibilità del giovane cantante per diverse tematiche sociali. Dopo un periodo così difficile a causa della pandemia da Corona Virus, che ha colpito tutto il mondo, Gilioli ci propone un singolo che ci allontana dalle preoccupazioni e, perché no, ci fa dimenticare di questo momento, grazie alla musica e alle parole della sua canzone.

“Un’estate così”, come ci suggerisce stesso il titolo, è una canzone che ci immerge nella stagione più magica dell’anno, in cui tutto può succedere: l’estate. Così, inevitabilmente, il ritornello ci conduce ad una dimensione di totale relax e spensieratezza, in cui anche se – citando il testo – “la mente parte in quel momento//E ricorda i mesi fa//All’amore, quell’amore//Che testimoni non ha//, siamo pronti a tuffarci in nuove avventure. “Un’estate così – afferma Francesco – è un singolo che segna l’inizio della spensieratezza estiva. È un sogno che ci riporta in una spiaggia: ambiente dove si consumano amori, intrecciano amicizie, si gioca e soprattutto si balla con la musica. Un inno alla gioia di ogni persona. Ma come ogni estate, il periodo finisce e “un pensiero più triste e più vero” ci riporta nostalgicamente alla vita trascorsa tra il sole caldo e la gioia estiva. L’estate viene descritta come un personaggio intrigante, sorprendente, suadente e travolgente”.

Questo canzone è, insomma, una di quelle che ti si incolla nella mente e non esce più. Ma se ogni promessa è un debito, dopo questo singolo, Gilioli dovrebbe sorprenderci ancora. In un’intervista di qualche tempo fa, infatti, il cantautore parlava di un nuovo album che, probabilmente, uscirà nel 2021. Chissà! Nel frattempo, non ci resta che sperare che questa sia per tutti noi “Un’estate così”.

BIOGRAFIA: Francesco Gilioli, classe ‘97, nato a Mirandola (MO), si approccia al mondo della musica già in tenera età, tanto che comincia a suonare la chitarra a soli 4 anni. Nel 2014 pubblica l’Ep “Vorrei Sapere”. A gennaio 2020 pubblica con Hydra Music il singolo “Vengo da una Terra”. Oggi sceglie nuovamente Hydra Music e pubblica il singolo “Un’estate così”.

LINK GILIOLI:

https://m.facebook.com/ francescogilioliofficial

https://www.instagram.com/ francescogilioli/

https://m.youtube.com/ FrancescoGilioli

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017