Allagamenti cronici a Camposanto, il Comune chiede confronto con Aimag e Prrefettura

Allagamenti cronici a Camposanto, il Comune chiede confronto con Aimag e Prefettura.

Spiega l’amministrazione comunale:

Il forte temporale di martedi pomeriggio ha causato disagi in tutto il territorio comunale, in modo particolare nella zona industriale di via per San Felice. La situazione sta tornando alla normalità e a breve la strada verrà riaperta al traffico. Ringraziamo i cittadini e i lavoratori che si sono attivati per limitare i danni e agevolare il deflusso delle acque, nonché il corpo di polizia locale Ucman per il controllo del traffico importante data l’ora di uscita dalle fabbriche. Nei prossimi giorni convocheremo un tavolo con Prefettura, Provincia, Aimag e Consorzio di Burana per approntare gli interventi necessari affinché si possa ridurre il rischio di allagamenti che l’area subisce cronicamente.

Aggiornamento sugli allagamenti in via per San Felice.

E rispetto a quanto accaduto lunedi:

In merito ai disagi e ai danni verificatisi ieri nel territorio comunale, siamo a pubblicare la seguente nota da parte dell’Ufficio Tecnico comunale.

Il forte evento temporalesco di lunedì 3/08/2020 ha comportato una precipitazione con consistente quantità di acqua piovana concentrata in breve lasso di tempo, con conseguente criticità nella funzionalità di ricezione della rete fognaria comunale e parziale cedimento delle alberature presenti in via Roma.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si sono verificati allagamenti dovuti alla difficoltà di ricezione delle caditoie, non tanto per il mancato funzionamento delle stesse, ma per un fattore critico del funzionamento idraulico complessivo.

Si sono rilevate particolari criticità in via Roma, via Baracca e via per San Felice.

Mentre in via Roma e via Baracca, terminate le precipitazioni il normale funzionamento ricettivo delle caditoie stradali è stato immediatamente ristabilito, in via per San Felice è occorso maggior tempo, stante l’attuale struttura delle caditoie presenti e la loro collocazione in banchina.

E’ previsto un incontro con la Provincia di Modena a cui spetta la gestione della strada, per una verifica circa le azioni programmate per la soluzione della problematica.

In corrispondenza delle aiuole di via Roma il forte vento e l’accumulo della quantità di pioggia da parte della chioma delle Lagerstroemie presenti, hanno provocato il “coricamento” di alcune essenze, oggetto di sistemazione anche la scorsa domenica mattina in seguito al forte temporale di sabato notte. Stante le continue allerte già emanate dalla Protezione civile, si è deciso per una potatura della chioma delle stesse, in modo da alleggerire il peso e scongiurare l’effetto vela con conseguente coricamento.

Alla stagione opportuna, quando le piante saranno in riposo, si procederà alla loro messa a dimora in spazi maggiormente idonei allo sviluppo dell’apparato radicale, e reimpianto in via Roma con essenze che prestano maggiori garanzie in termini di stabilità.

—

Il Responsabile di Area Tecnica

geom. Michele Bastia