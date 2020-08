Davide Golfieri nuovo Comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine

SOLIERA, NOVI, CARPI E CAMPOGALLIANO – Davide Golfieri, modenese, 52 anni, sarà il nuovo Comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine: Golfieri, già in servizio presso questo Corpo dal 2015, è risultato vincitore della selezione pubblicata nel dicembre scorso, per la quale erano pervenute circa trenta domande da varie regioni.

Al primo colloquio sono state ammesse dieci persone dalla diversa professionalità, poi al secondo e ultimo colloquio la “rosa” è stata circoscritta a cinque candidati.

Golfieri, che era già stato in servizio a Carpi dal 1989 al 2007 per poi diventare vice-comandante a Scandiano, attualmente ha il ruolo di Commissario Superiore di Polizia Locale presso l’Unione Terre d’Argine: si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio con una tesi sui reati edilizi, argomento al quale ha dedicato alcune pubblicazioni. Dal luglio 2018 al dicembre 2019 è stato responsabile di una serie di iniziative legate alla sicurezza, come innovare e implementare il sistema di videosorveglianza nei territori dell’Unione, il bando di contributi per linstallare i sistemi di sicurezza domestica, e predisporre e approvazione il nuovo regolamento di Polizia Urbana con l’istituzione delle zone “daspo”. Ha avuto inoltre esperienze come relatore a convegni e docente in corsi di aggiornamento professionale.

Prenderà servizio nel nuovo ruolo il 16 agosto, subentrando a Susi Tinti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017