La Lega attacca chi ha criticato gli sberleffi ai Rulli Frulli: “Strumentalizzazioni”

La Lega fa un passo indietro sui Rulli Frulli e attacca chi ha criticato gli sberleffi. Si legge in una nota a firma di Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier, e Agnese Zaghi, capogruppo Lega in consiglio comunale a Finale Emilia: “L’inclusione e la solidarietà si fanno sul serio ma Conte, Fico & Co. preferiscono le passerelle ai fatti concreti”.

La Lega – ricostruiscono Romani e Zaghi – aveva istituito il ministero per le disabilità ma il governo Conte bis lo ha voluto beceramente cancellare e con esso tutte le iniziative che si stavano duramente portando avanti. Occorrono fatti.

Il post oggetto della critica, sul quale la sinistra ha fantasticato una sua visione distorta della realtà e del vero significato dello stesso, aveva come oggetto una critica al governo attuale e non vi era alcun riferimento o collegamento ai Rulli Frulli e al bellissimo progetto che stanno portando avanti, esempio per tutta la nazione e da esportare in tutta Europa. Battaglia di cui non si parla mai se non appunto in campagna elettorale.

È squallido che la sinistra si attacchi a questo genere di sotto politica, ancora di più quando è risaputo che a Finale c’è massima disponibilità da parte di giunta e consiglio ad appoggiare in toto il progetto denominato “Astronave Lab”, portato avanti da questi ragazzi. Il sindaco Sandro Palazzi e la giunta si sono attivati personalmente per garantire un luogo dove questi ragazzi potessero svolgere le loro iniziative. Luogo che è stato individuato nell’ex convento di Santa Chiara, ma in attesa che si possa concretizzare questo progetto, gli è stata assegnata la stazione delle corriere.

La giunta Palazzi, coadiuvata dalla Lega e da alcuni cittadini volenterosi, armati di olio di gomito e animati da uno spirito di aggregazione e solidarietà reciproca, ha provveduto a un intervento di pulizia straordinaria della stazione delle corriere. Inoltre mercoledì 29 luglio è stato approvato in consiglio (e non grazie alla opposizione, che ha preferito votare contro) uno stanziamento di 45 mila euro che, insieme a donazioni da parte di privati, serviranno a rendere lo stabile idoneo all’iniziativa.

Questo perché quei tamburi hanno un significato. Significano dare futuro e opportunità a ragazzi disabili e alle loro famiglie. E sono un esempio per tutti. Non devono essere usati da chi vuole farsi pubblicità personale. Questo sì è oltremodo offensivo nei loro confronti.