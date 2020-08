Lavori sull’argine del Secchia fino a Concordia, termineranno nella primavera 2021

Il cantiere in corso sul Secchia per il rinforzo e il rialzo degli argini tra Campogalliano e Modena, fino all’attraversamento della linea dell’alta velocità, sarà completato entro ottobre.

Sempre lungo il Secchia sono in corso lavori di adeguamento degli argini anche da Modena a Concordia, fino al confine con la provincia di Mantova, con un costo di 12 milioni di euro; gli interventi si concluderanno nella primavera del 2021 con investimento complessivo di oltre 18 milioni di euro.

I tempi sono stati confermati nel corso di una video conferenza, promossa dalla Provincia di Modena, martedì 4 agosto, sulla sicurezza del nodo idraulico modenese, alla quale hanno partecipato tecnici di Aipo e della Regione, sindaci e amministratori provinciali e regionali.

Complessivamente sulla sicurezza del nodo idraulico di Modena, in particolare degli argini di Secchia e Panaro, sono attualmente in corso 11 cantieri per oltre 57 milioni di euro e altri nove interventi sono programmati per oltre 25 milioni di euro.

Dall’alluvione del 2014 sono stati investiti nel modenese circa 128 milioni di euro, tra Secchia, Panaro e Naviglio.

Il piano regionale sul nodo modenese prevede i lavori sulle arginature, il miglioramento e potenziamento delle casse di espansione e la sicurezza del reticolo idrografico minore.

Sul Panaro sono in corso lavori per quasi nove milioni di euro per il rialzo e il rinforzo delle arginature su tutta l’asta con i lavori che termineranno nella primavera del 2021.

In programma anche un investimento di quasi 11 milioni e mezzo di euro sui principali affluenti pedecollinari di Secchia e Panaro la sistemazione di alcune briglie danneggiate dall’alluvione.

Dall’incontro è emerso, infine, che sulla cassa di espansione del Secchia è in corso la progettazione dell’adeguamento del manufatto principale di regolazione dei flussi di piena; saranno adeguate e rialzate le arginature della cassa stessa per potenziare la capacità.

