Maltempo, per i Vigili del fuoco 150 interventi in due giorni. Lunedi ancora al lavoro a Bomporto

Sono quasi 150 gli interventi effettuati nel fine settimana dai Vigili del Fuoco per il maltempo abbattutosi sulla provincia nella notte tra sabato e domenica.

Tuttora sono in corso le operazioni per evadere le ultime richieste in coda. Attualmente si sta operando a Modena in strada san Clemente e a Bomporto in via Tagliamento.

