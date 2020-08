Ravarino, parcheggio selvaggio sui marciapiedi appena riqualificati: pioggia di sanzioni

Ravarino, parcheggio selvaggio sui marciapiedi appena riqualificati.

Marciapiedi più larghi, meno barriere architettoniche e una ciclabile a doppio senso di circolazione anche nel tratto in cui la strada provinciale attraversa l’abitato di Ravarino. Manca poco al completamento dei lavori di riqualificazione urbana del centro del comune, ma già si registrano comportamenti poco rispettosi che rischiano di vanificare i lavori compiuti, con auto e addirittura camion che parcheggiano su ciclabile e marciapiedi a dispetto del codice della strada e del buon senso.

A Ravarino i parcheggi non mancano: la stessa piazza del Municipio è, da sempre, adibita a parcheggio; ci sono poi gli spazi di fronte all’ufficio postale, lo spiazzo accanto alla biblioteca, i posti di fronte alla banca e lungo le vie perpendicolari alla strada Provinciale, ma sembra che la manciata di secondi da percorrere a piedi che separa i posti auto dai negozi sia per molti un ostacolo insormontabile: si direbbe che per fare la spesa occorra parcheggiare dentro la vetrina dei negozi.

Oltre a comminare sanzioni, la Polizia Municipale è impegnata in un lavoro di informazione e formazione nelle zone più frequentate, per ricordare quali siano i comportamenti corretti da adottare, nel rispetto del codice della strada e di tutti. Il centro abitato è attraversato dalla strada Provinciale Sorbarese: una zona di passaggio che vede fermarsi anche automobilisti non del posto e che, forse proprio per questo, non sempre sono attenti al rispetto delle regole e degli spazi.

“Sono stati investiti oltre 200.000 euro – spiega la sindaca, Maurizia Rebecchi – e siamo già al lavoro per migliorare e, se possibile, completare l’accesso al centro abitato sul lato ovest. Tuttavia, affinché il risultato sia effettivo è necessario che anche automobilisti e cittadini facciano la propria parte, evitando di invadere marciapiedi e piste ciclabili con mezzi che, oltre ad ostruire il passaggio, danneggiano le opere realizzate con i soldi di tutti i cittadini”.

