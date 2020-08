Rifugio animali di Finale, condanna confermata

Condanna confermata per la responsabile del rifugio “Dimensioni Animali” di Finale Emilia, in via Serraglio. La Cassazione non ha ammesso il ricorso, e diviene quindi definitiva la condanna dell’imputata all’ammenda di 8.000 euro, pena vicino al massimo, per la detenzione dei gatti all’interno della struttura in violazione dell’art. 727, secondo comma del codice penale, che punisce chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.