Telecamere e sistemi antintrusione, a Mirandola aperto il bando per i negozi

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 6/7/2020, eseguibile ai sensi di legge, ed alla propria determinazione n. 365 del 14/07/20209 si rende noto che è prevista l’erogazione di finanziamenti in conto capitale a favore delle attività commerciali ed

artigianali di servizio operanti nel Comune di Mirandola secondo le modalità dettagliate nel bando.

A – SPESE FINANZIATE

Sono finanziati gli interventi attuati nei locali degli esercizi commerciali o artigianali di servizio, iniziati nel corso del 2020 e conclusi entro il 28/02/2021.

C – BENEFICIARI

Possono inoltrare domanda per l’erogazione del finanziamento:

1. i titolari o i legali rappresentanti delle aziende commerciali o artigianali di servizio;

2. i proprietari di negozi o di locali dove attualmente sia esercitata un’attività commerciale o artigianale di servizio.

La domanda dovrà essere presentata direttamente da chi effettua l’intervento sostenendone gli oneri.

Non possono ottenere il finanziamento

• le attività di “compro oro”

• le imprese che abbiano installato o che intendano installare apparecchi da gioco con vincita in denaro.

• le imprese che non risultino più in attività al momento della richiesta;

Le imprese partecipanti, a pena di esclusione, devono necessariamente possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

• essere iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani delle Camera di commercio territoriale competente alla data di presentazione della domanda;

• essere in regola col pagamento dei tributi comunali;

• essere in regola con i permessi e titoli abilitativi per l’esercizio della/delle attività;

• essere in situazione di regolarità contributiva attestato dal DURC o avere in corso un piano rateizzato di rientro;

• non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, come rilevabile dalla visura camerale dell’impresa;

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2020.

Consulta il BANDO