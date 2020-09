Gli appuntamenti del weekend a Mirandola

Sabato 05 settembre 2020: Mirandola: il mercato settimanale si terrà in via Maestri del Lavoro e via Bernardi

Sabato 05 settembre 2020: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: – ore 18.00: Recita del Rosario a Confine; – ore 18.30: Santa Messa prefestiva a Confine.

Sabato 05 settembre 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Giochi e scoperte per sentirsi bene nella natura che sta in città, laboratorio per ragazzi da 6 a 11 anni e relativi genitori. A cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità “La Raganella” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Per genitori e bambini da 6 a 11 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783.

Sabato 05 settembre 2020: Mirandola: Piazza Costituente: IL COLORE DELLA SOLIDARIETA’ – FESTA DEL VOLONTARIATO 2020 – XXII EDIZIONE: – dalle ore 17.00 alle ore 23.00: Meeting delle bande giovanili dell’Emilia-Romagna ; – Ore 19.00: Apertura stand gastronomici gestiti da AMO (gnocco fritto) e Società Agricola Melotti (risotto).

Domenica 06 settembre 2020: Mirandola: Piazza Costituente: IL COLORE DELLA SOLIDARIETA’ – FESTA DEL VOLONTARIATO 2020 – XXII EDIZIONE:

– dalle ore 08,30 alle ore 12.00: IV raduno di auto storiche “Città di Mirandola” a cura dell’associazione Moto Club Speedy: esposizione e premiazioni auto fino alle ore 12.00;

– ore 09.00: presso il Duomo Piazza Conciliazione Santa Messa del volontariato celebrata dal parroco don Fabio Barbieri con accompagnamento canoro del Gruppo Agesci (SCOUT) di Mirandola;

– ore 10.00 Inaugurazione della Festa con la presenza di autorità civili e religiose;

– ore 10.30 Consegna della raccolta fondi a favore dei terremotati dell’Albania;

– ore 10.30 Visita della Città alla luce delle nuove scoperte archeologiche a cura della La Nostra Mirandola;

– dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Presenza dei volontari nei gazebo per illustrare al pubblico le attività dell’associazione;

– ore 12,30 Pranzo del volontariato presso gli stand AMO e Risotteria Melotti;

– dalle ore 15,30 alle ore 18,30 Giochi e divertimenti allestiti da Ludobus RidoRidò per i bambini

– ore 16.00 -19.00 Esibizione delle scuole di danza e ballo di Mirandola: Khorovodarte, Les-Arts, Onda latina, Artedanza

– ore 19.00 Aperitivo analcolico a cura del Circolo Aquaragia, AVA e AVIS e chiusura della FESTA.

Domenica 06 settembre 2020: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: – ore 09.00: Santa Messa; – ore 11.15 – Santa Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo Erio Castellucci; – ore 12.30: Pranzo comunitario (a prenotazione); ore 18.00 Vespri solenni a seguire Preocessione con la Statua della Madonna nella presenza del Vicario Gelerale mons. Ermenegildo Manicardi

Domenica 06 settembre 2020 ore 16.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: andar per valle – le biciclettate del Barchessone: BIRDWATCHING – bicicletta, binocolo e macchina fotografica! Si parte alla scoperta degli uccelli delle valli, a A cura di Antonio Gelati della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”.

Lunedì 07 settembre 2020: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: A SCUOLA IN NATURA – riflessioni e idee per una scuola “fuori”. Incontro con gli insegnanti della Scuola Primaria iscritti alla formazione del progetto “A scuola in natura”.

Venerdì 11 settembre 2020 dalle ore 21.00: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: NOTTE GIALLA YOUNG.

Sabato 12 settembre 2020: Mirandola: il mercato settimanale si terrà in via Maestri del Lavoro e via Bernardi

Sabato 12 – Domenica 13 e Lunedì 14 settembre 2020: Cividale: SAGRA DELLA BEATA VERGINE DEL BORGHETTO

Sabato 12 settembre 2020: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: mostra: ALL’ARIA CHIUSA – come la natura ha aiutato le persone e alleviato i pensieri durante il lock-down. mostra a cura dell’Associazione Simone Catellani fino al 20 settembre 2020.

Sabato 12 settembre 2020 dalle ore 21.00: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: NOTTE GIALLA.

Domenica 13 settembre 2020 dalle ore 08.00: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: Mirandolantiquaria – FIERA ESPOSITIVA DELL’ANTIQUARIATO E DEL RIUSO.

Domenica 13 settembre 2020: Cividale: ore 17.00 SAGRA DELLA BEATA VERGINE DEL BORGHETTO: Santa Messa Solenne celebrata dall’Amministratore Apostolico della Diocesi mons. Erio Castellucci.

