Incidente stradale mortale sulla Ferrara-Mare

A causa di un incidente al km 6 del raccordo autostradale 8 “Ferrara-Porto Garibaldi”, la carreggiata in direzione Ferrara è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Cona, al km 5,800.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture e nell’impatto una persona è deceduta. Il traffico per Ferrara è temporaneamente deviato in uscita sulla rete locale allo svincolo di Cona con rientro sul raccordo a Ferrara (km 0).

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, la regolazione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017