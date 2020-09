Ladri in pizzeria a Massa Finalese

FINALE EMILIA- Colpo nella notte tra venerdì e sabato a Massa Finalese. A essere presa di mira è stata Loripizza, la pizzeria che si trova in via per Modena.

I ladri hanno portato via l’intero cassettino porta monete presente nel registratore di cassa. I vicini hanno sentito un rumore verso l’una, ma è stato tutto velocissimo e quando si sono affacciati hanno visto una macchina correre via. Quindi si presume fossero in due.

Probabilmente dopo aver svuotato la cassa del denaro hanno gettato via il cassetto. Per questo c’è l’appello della proprietaria: “Se qualcuno dovesse vedere in giro il cassettino portamonete, mi potrebbe avvisare?”.

Indagano i Carabinieri

Malviventi in azione anche per strada. Scrive una cittadina:

Buongiorno a tutti,

Segnalo che in via Monte Bianco (la via subito dove si parcheggiano i camion), alle 15e23 hanno rotto il finestrino della macchina rubando la borsa con il computer, era una golf grigio chiaro metallizzato modello 2010. Erano 2 persone a bordo, maschi, quello che ha rotto il finestrino aveva i capelli corti, vestito in una maglietta e panatloncini corti, aveva la mascherina e non siamo riusciti a vederlo in volto.

Se per favore avvistate questa macchina in giro, segnalate ai carabinieri.

Grazie.

