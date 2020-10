Mirandola, “La Zerla” compie vent’anni e festaggia con due laboratori rinnovati.

MIRANDOLA – Compie vent’anni la cooperativa sociale “La Zerla”, e li festeggia alla grande. Sono stati infatti inaugurati stamani i nuovi laboratori di falegnameria e la ciclofficina, situati presso la sede di via XI Settembre 2001. A presenziare al taglio del nastro, diverse autorità locali, fra cui il presidente della cooperativa Roberto Ganzerli, il sindaco di Mirandola Alberto Greco, la consigliera regionale Palma Costi e il presidente di Legacoop Mauro Lusetti.

E’ una formidabile storia di inclusione e solidarietà, quella che vede protagonista i ragazzi che operano a “La Zerla”: qui, la difficoltà o l’handicap non sono barriere, ma risorse da cui partire per acquisire abilità professionali e relazionali, in grado di conferire un valore aggiunto alla vita delle persone. Nei due decenni di attività, la cooperativa ha visto l’impiego di ben 450 operai, di cui 45 sono stati assunti da aziende della zona come parte integrante del personale. Ad accompagnare nelle mansioni quotidiane la manodopera, 15 soci volontari, che introducono i ragazzi allo sviluppo di specifiche competenze professionali. Diversi gli ambiti all’interno dei quali opera “La Zerla”, fra cui appunto la falegnameria, il restauro delle biciclette, il recupero delle plastiche scartate dal biomedicale, la grafica e lo scodellamento presso le mense scolastiche.

Il progetto de “La Zerla” è in continua evoluzione, e si aggiorna costantemente per affrontare le sfide del presente, non ultima l’emergenze Covid: anche in questo complesso frangente, la cooperativa è stata per i ragazzi che vi operano un’importante sicurezza lavorativa, nonostante le traversie economiche dovute alla pandemia.

Unanime il plauso delle autorità presenti nei confronti del progetto: il presidente Ganzerli ha speso parole di ringraziamento nei confronti della Onlus Donor Italia, che ha contribuito finanziariamente alla realizzazione dei nuovi locali, mentre il sindaco Greco ha ribadito il valore de “La Zerla” come foriera di benessere psico-fisico per chi vi opera. La consigliera regionale Costi ha invece espresso soddisfazione per un modello produttivo in cui l’economia è finalmente al servizio delle persone (e non viceversa), paragonando “La Zerla” all’aceto balsamico: come la lenta fermentazione di quest’ultimo, anche il percorso di apprendimento dei ragazzi della cooperativa sa poi trasformarsi in eccellenza.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017