Non solo obelisco. A Soliera inaugurazione della mostra di Arnaldo Pomodoro

SOLIERA – Non solo Obelisco, quello – magnifico- che svetta in piazza già da alcuni giorni. Sabato 17 ottobre alle ore 11 in Piazza Lusvardi si terrà l’inaugurazione dell’esposizione delle opere più famose e importanti di Arnaldo Pomodoro, scultore ed orafo italiano, promossa dal comune di Soliera e dalla Fondazione Campori. La mostra, intitolata Arnaldo Pomodoro – {sur} face, è stata presentata presso il Castello Campori nel centro di Soliera, presenti il sindaco Roberto Solomita, il presidente Fondazione Campori Francesco Ori e il curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro Lorenzo Respi. Un progetto che ha come finalità quello di raccontare un aspetto inedito dell’arte di questo grande artista, l’uomo prima dell’opera, attraverso un percorso iniziato sin dagli anni Cinquanta, con la realizzazione dell’obelisco e delle sculture più rappresentative come l’Ingresso nel labirinto (1995-2011).

Il percorso della mostra presenta sette sale espositive articolate in due parti, la prima parte è dedicata alla messinscena per La passione di Cleopatra di Ahmad Shawqi (1989) mentre la seconda parte racconta la genesi di Ingresso nel labirinto, un’opera ambientale di circa 170 mq e costruita in fiberglass patinato con foglia di rame nei sotterranei dell’edificio ex Riva-Calzoni di Milano. Nell’ultima sala invece gli spettatori potranno divertirsi con l’esperienza virtuale chiamata Labyr-Into, dove potranno immergersi nel labirinto in versione 3D grazie alla tecnologia Gear’VR’ e ‘Oculus’RifT. Il progetto prevede infine l’allestimento di una sala dedicata esclusivamente ai più piccoli, dove potranno intrattenersi con supporti didattici audio e video curati dal Dipartimento Educativo della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano e realizzati in collaborazione con la Ludoteca “Il Mulino” di Soliera.

“La presenza magnetica dell’Obelisco per Cleopatra, che per tre anni abiterà la piazza comunale dà la misura immediata di quanto sia cruciale l’apertura ai linguaggi dell’arte contemporanea per consolidare l’identità culturale della nostra città”.

Afferma il sindaco Roberto Solomita

“Innamorati e orgogliosi di far parte di questo progetto, importante che l’arte si possa vedere da più punti di vista, da parte anche dei bambini”.

Spiega il presidente della Fondazione Campori Francesco Ori

“I progetti scenici, le grandi opere e le installazioni ambientali sono le testimonianze tangibili che l’uomo-artista ha cercato la complessità della realtà nelle forme perfette, corrodendole con un potente segno istintivo ma allo stesso tempo razionale”.

Conclude il curatore Lorenzo Respi.

L’opening si terrà sabato 17 ottobre alle ore 11 con la presenza di Arnaldo Pomodoro stesso e il governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, potrà prendervi parte chiunque registrandosi al seguente indirizzo http://bit.ly/PrenotazioneInaugurazione. L’esposizione sarà poi visitabile il sabato, la domenica e nei giorni festivi con orario 9:00/13:00 e 15:00/19:30 con ingresso gratuito. Per la prenotazione http://bit.ly/PrenotazioneMostra.

