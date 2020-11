A Pavignane realizzata la nuova stazione si sosta per le corriere

SAN FELICE SUL PANARO – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della piazzola di sosta delle corriere a Pavignane di San Felice sul Panaro, in via Valluzze. Alcuni cittadini avevano infatti segnalato al Comune come gli studenti in attesa dei mezzi Seta fossero costretti a sostare sul ciglio della strada, con le auto che passavano vicinissime, senza un minimo di spiazzo asfaltato in cui stare in sicurezza. L’Amministrazione comunale si è subito attivata e dopo un incontro con Provincia di Modena, Amo e Seta, che si è svolto sul posto lo scorso 15 ottobre, sono partiti i lavori che in brevissimo tempo hanno portato alla realizzazione della piazzola di sosta con relativi archetti protettivi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017