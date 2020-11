Coppia di fidanzati domiciliati a Finale Emilia arrestati per furto

Coppia di fidanzati domiciliati a Finale Emilia arrestati per furto. I due, 44 anni di Cento lui, 41 anni di Finale lei, sono finiti in manette l’altro giorno per un furto alla pizzeria “New Napoleonico” di Bondeno: lei faceva il palo e lui era entrato per rubare forzando una finestra. Sono vecchie conoscenze delle forze di polizia, pregiudicati, e oltre a essere sospettati per diversi furti avvenuti a Finale e dintorni, ad esempio al Luna Rossa di Palata Pepoli, questa estate, vennero arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri di Crevalcore per un colpo in un circolo nel Ferrarese, a Corporeno. Solito metodo: lei fuori a fare il palo e lui che entra e ruba quel che trova.

