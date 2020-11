Mirandola, in viale Gramsci bidoni non svuotati e foglie mai raccolte

MIRANDOLA – “Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie”, recita Soldati, celebre componimento incentrato sulla caducità della vita in tempo di guerra, scaturito dalla penna di Giuseppe Ungaretti. Metafora dell’esistenza, che tuttavia trae ispirazione da uno dei fenomeni naturali più significativi della stagione autunnale, ovvero l’ingiallimento e la caduta delle foglie.

Se in alcuni casi appare come un iconico segnale del trascorrere del tempo, alle volte, tuttavia, la “filloptosi” (questo il termine che indica la defogliazione stagionale) acquisisce la portata di un vero e proprio problema di viabilità e decoro urbano. E’ il caso di Viale Gramsci, la strada alberata mirandolese che collega la stazione dei treni ai viali: qui, gli alti platani rilasciano quotidianamente fogliame secco, che si accumula sull’area pedonale, creando disagio a ciclisti e viandanti. In seguito a una segnalazione ricevuta via mail, abbiamo deciso di fare una breve ricognizione in zona e abbiamo potuto constatare notevoli accumuli di foglie lungo i marciapiedi laterali..

Ma non è tutto, perchè sempre in viale Gramsci ci sono anche bidoni non svuotati. Sono diverse le segnalazioni che ci arrivano dalla zona più periferica di Mirandola, verso Cividale e la stazione dei treni. E olre quelle sulle foglie, una riguarda lo stato in cui versano i bidoni della plastica che sono per strada: sono pieni e non vengono svuotati da tempo. “Sarebbe cosa gradita – scrive un cittadino – che fossero svuotati una volta in più di quanto lo si faccia ora”.

