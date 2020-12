BOMPORTO – Bocconi avvelenati, chiusa l’area sgambatura cani di Bomporto.

La decisione è stata presa dal Comune dopo l’ultimo episodio che ha portato alla morte di un cane. Saranno effettuati accertamenti

Spiega il sindaco Angelo Giovannini:

PER UN GIORNO CHIUSA

L’AREA SGAMBAMENTO CANI

PER ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Dopo l’increscioso episodio del presunto avvelenamento del cane Arion denunciato dai proprietari due giorni fa, si è deciso di chiudere per un giorno l’area di sgambamento cani di via Aldo Moro, nella zona industriale,

per effettuare accertamenti e controlli. L’area è stata chiusa ieri pomeriggio e oggi verranno effettuati i sopralluoghi. Salvo imprevisti, già domattina, sabato 12/12, l’area sarà riaperta. Raccomandando ai proprietari dei cani ospiti di fare particolare attenzione si consiglia, in caso di avvistamenti sospetti, di segnalare alla Polizia Locale o ai Carabinieri.