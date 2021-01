Finale Emilia, Palazzo Pirani: i lavori partiranno tra la primavera e l’estate 2021

FINALE EMILIA- Dopo dispute e polemiche sull’ex sede della biblioteca in piazza Garibaldi, il sindaco di Finale Sandro Pelazzi ha finalmente rivelato, in un breve video su Facebook, le intenzioni dell’amministrazione comunale sugli interventi di ripristino dell’edificio.

Gli spazi saranno dedicati all’associazionismo ( che in questo momento versa in grave difficoltà per l’assenza di spazi) e agli istituti superiori provinciali.

” Specialmente il liceo scientifico Morandi e l’istituto agrario Calvi- spiega Pelazzi- hanno grandi problemi di spazi, abbiamo pensato di destinare alcuni spazi del Palazzo alle classi”.

“Gli spazi, una volta ripristinati, saranno utili alle esigenze della comunità” conclude il sindaco.

I lavori inizieranno tra la primavera e l’estate di quest’anno e riguarderanno inizialmente una prima parte dell’edificio, verranno utilizzati i 90 mila euro già stanziati.

